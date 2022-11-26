Mutfakta geçirdiğiniz zamanı yarıya indirecek pratik sebze doğrayıcı

Videodaki ürünün Trendyol'daki çeşitlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Amazon'daki ürünleri görmek için ise buraya tıklayın.

İş, okul, sosyalleşme, günlük koşuşturma derken bir bakıyoruz gün bitmiş bile. E bunun bir de mutfakta yemek hazırlaması var; her yemeğin içine giren soğanı, sarımsağı doğraması var... Peki mutfakta geçirdiğimiz zamanı yarıya indirecek pratik bir gereç olsa nasıl olur? "Harika olur." dediğinizi duyar gibiyiz. O hâlde sıkı durun, bu ürüne bayılacaksınız: Pratik sebze doğrayıcı! TikTok'ta viral olan, kullanan herkesin bayıldığı bu doğrayıcıyla soğandan sarımsağa, salatalıktan domatese aklınıza gelen her sebzeyi rahatlıkla doğrayabiliyorsunuz. Üstelik soğan doğrarken gözleriniz de yaşarmıyor! Doğradığınız sebzeler ürünün geniş haznesinde biriktiği için etraf kirlenmiyor, ekstra bulaşık da çıkmıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de cabası. E daha ne olsun ki?

Videodaki ürünün Trendyol'daki çeşitlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Amazon'daki ürünleri görmek için ise buraya tıklayın.