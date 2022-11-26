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Mutfakta geçirdiğiniz zamanı yarıya indirecek pratik sebze doğrayıcı

24.11.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girdiği her yemeğe eşsiz bir lezzet katan soğan, sarımsak, domates gibi sebzeleri tek tek doğramaktan sıkıldınız mı? "Şöyle bir pratik gereç olsa da beni bu dertten kurtarsa" diye düşündüğünüz oluyor mu? Yanıtınız "Evet." ise tam sizlik bir öneriyle geldik. TikTok'ta viral olan, mutfakta geçirdiğiniz vakti kısaltacak pratik sebze doğrayıcıyla tanışın. İşte detaylar!

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İş, okul, sosyalleşme, günlük koşuşturma derken bir bakıyoruz gün bitmiş bile. E bunun bir de mutfakta yemek hazırlaması var; her yemeğin içine giren soğanı, sarımsağı doğraması var... Peki mutfakta geçirdiğimiz zamanı yarıya indirecek pratik bir gereç olsa nasıl olur? "Harika olur." dediğinizi duyar gibiyiz. O hâlde sıkı durun, bu ürüne bayılacaksınız: Pratik sebze doğrayıcı! TikTok'ta viral olan, kullanan herkesin bayıldığı bu doğrayıcıyla soğandan sarımsağa, salatalıktan domatese aklınıza gelen her sebzeyi rahatlıkla doğrayabiliyorsunuz. Üstelik soğan doğrarken gözleriniz de yaşarmıyor! Doğradığınız sebzeler ürünün geniş haznesinde biriktiği için etraf kirlenmiyor, ekstra bulaşık da çıkmıyor. Bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de cabası. E daha ne olsun ki?

Videodaki ürünün Trendyol'daki çeşitlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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