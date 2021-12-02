Mutfakta mis gibi kokan tencere yemekleri için en iyi granit tencere seti tavsiyeleri

Doğal granit taşı, tencere ve tavaların kaplamasında kullanıldığında son derece sağlıklı bir yapı meydana getirir. Tencerelerin ısıya dayanıklılığını arttırır ve çizilme, yanma, yapışma gibi durumların meydana gelmesini önler. Aynı zamanda modern görünümü ile mutfaklarda adeta bir görsel şölen yaşatır. Haydi, hem mutfağınıza daha şık bir dokunuş yapacak hem daha sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirmenizi sağlayacak en iyi granit tencere setlerini beraber inceleyelim!

1. "Granit tencere setim hem şık hem kullanışlı olsun." diyenlere özel

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Granit tencereler, sağlıklı yemekler pişirmek için sıklıkla tercih edebileceğimiz seçeneklerden biri. Yemeklerinize kanserojen maddelerin karışmasını önleyen, rengiyle ve dokusuyla sizi büyüleyecek bir ürünle karşınızdayız. Yemek yapma keyfini en derin şekilde yaşamanıza olanak tanıyacak bordo renkli bu granit tencere seti, farklı boyutlardaki üç tencere ve bir tavadan oluşuyor. Dış kaplaması kendine has baklava dilimi kabartmasıyla bezeli bu seti çok seveceğinizden eminiz.

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2. Misafirlere yemek pişirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı

Granit tencere seti alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında tencerelerin büyüklüğü ve kullanışlı olmasının yanı sıra kaç parçadan oluştuğu da önem taşıyor. Eğer kalabalık bir aileye sahipseniz ve granit sahanlarda mis kokulu omletler yapmaya bayılıyorsanız bu tencere seti tam size göre! Küçük ve orta boy sahan, büyük karnıyarık tenceresi, çorba tenceresi, yemek tenceresi, bir adet büyük tava ve 3 tencere kapağıyla toplamda 9 parçadan oluşan bu granit tencere, siyah rengi ile mutfağınıza farklı bir hava katacak.

En iyi granit tencere markaları denilince hemen akla gelen Karaca'nın Bio Granit Tencere Seti için sizi şöyle alalım.

3. Mutfağında yeniliklerden korkmayanlara: Doğal taş dokulu granit tencere seti

"Yemek yapmaya bile kıyamayacağınız bir tencere seti var!" desek inanır mıydınız? Muhteşem görünümüyle mutfağınızın havasını değiştirecek bu tencere setine bayılacaksanız! Bu takım, granit iç kaplaması ile yemeklerinizin daha lezzetli olmasını sağlarken doğal taş dokulu kaplamasıyla mutfağınıza şıklık katıyor. İhtişam ve asaleti bir arada sunan bu olağanüstü granit tencere seti, nikel ve PFOA içermeyen dokuz parçadan oluşuyor. Yemekleri yağsız da pişirebilmenize olanak tanıyan bu granit tencereler, aynı zamanda kolayca temizlenebiliyor. Bant kulplarıyla güvenli bir kullanım olanağı tanıyan tencereler, aynı zamanda enerji verimliliğini de beraberinde getiriyor.

Bir granit tencere setinden ne bekliyorsanız size fazlasıyla sunabilecek bu harika ürünlere mutlaka bir göz atın.

4. Mermer görünümlü bu sete bayılacaksanız!

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Çeyizinizde ve mutfağınızın bir köşesinde mutlaka yer edinmesi gereken en şık ve en iyi granit tencere setiyle karşınızdayız! Bir kızartma tavası, üç farklı boy yemek tenceresi ile küçük aileler için ideal olan bu granit tencere seti; mermer görünümlü dış kaplaması ve granit iç yüzeyi ile bir harika. Yapışmayan ve dayanıklı olan bu ürün, ısıyı tencerenin her bir tarafına eşit derecede yayarak yemeklerinizin daha lezzetli olmasını sağlıyor. Titanyum kaplamaya sahip bu tencereler; paslanmaz, altın renkli kulplara sahip. Temizliği kolay olan bu ürün, hem elde hem bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Gizli buhar çıkış delikleri bulunan Brioni markalı bu ürün, granit tencere seti tavsiyesi arayanlar için birebir.

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5. Mikrodalga fırında da kullanılabilir bir set isteyenlerin ilk tercihi

Toplamda altı parçadan oluşan bu tencere seti biraz sürpriz içeriyor! Dışarıdan bakıldığında emaye gibi görünen bu tencere seti, aslında granit. Siyah rengi, parlak dış yüzeyi, hafif oval formu ve cam kapaklarıyla oldukça beğenilen bu granit tencere seti; aynı zamanda çekirdek bir ailesi olanlara ve minimalizm tutkunlarına da hitap ediyor. Paslanmaz çelik kulpları bulunan bu 3'lü tencere setinin en güzel özelliği ise hiç şüphesiz mikrodalga fırında da kullanılabilir olması! Leke tutmayan dış yüzeyi ve derin iç hacmi ile favorileriniz arasına girebilecek bu ürün, günlük kullanımlar için son derece uygun.

"Çekirdek aileme yemek pişirmek için hangi marka granit tencere almalıyım?" diye düşünenlere hızır gibi yetişecek Zest markalı bu ürüne mutlaka bir göz atın.

6. Gold tutkunuzu mutfağınıza taşımaya ne derseniz?

Gold renkli dış kaplaması ve kulplarıyla, kendine has kabartma dokusuyla ve cam kapaklarıyla mutfağınızın en şık tencere seti olmaya aday bir ürünle karşınızdayız. Enfes yemekler yapabileceğiniz bu granit tencere seti, çizilmeye karşı dayanıklı yapısıyla uzun süreli bir kullanım olanağı sunar. Elde ve makinede yıkamaya elverişli olan bu muhteşem granit tencereler, kolay kolay leke tutmaz. Yani kullanımı kadar temizlemesi de bir o kadar kolay! Toplamda 7 parçadan oluşan bu set; 26 cm tava, 26 cm basık tencere, 22 ve 18 cm derin tencereden oluşuyor.

Kullanımı esnasında ısı tasarrufu sağlamaya da yardımcı olan Hisar Mayra markalı bu ürün için tıklayın.

7. Mavinin sakinliği, goldun cazibesi...

Görür görmez sahip olmak isteyeceğiniz bir diğer ürün ise her çeyizde ve mutfakta olması gereken Neva Sweet Premium Yakamoz Plus Granit Tencere Seti! Bu takım, lacivert dış kaplaması ve gold renkli tutma kulpları ile muhteşem bir uyum yakalıyor. Granit tencere seti alırken dikkat edilmesi gerekenlere bu tencere setinde cevap bulabilirsiniz. Çizilmeyen iç yüzeyi ve soyulma ya da çökme sorunları yaşatmayan dış yüzeyi ile bu ürünü uzun süre kullanabilirsiniz. Ayrıca 7 parçadan oluşan bu harika granit tencere setinin cam kapakları sayesinde yemeğiniz pişerken kapağını açmadan kontrol edebilirsiniz.

NEVA markasının çok beğenilen bu granit tenceresini daha detaylı incelemek ve satın almak için şuraya göz atabilirsiniz.

8. Kırmızının iştah açıcı bir özelliği olduğunu biliyor muydunuz?

Mutfağınızın olmazsa olmazları arasında girebilecek, rengi ile iştahınızı ve yemek yapma isteğinizi artıracak bu tencere setini çok seveceksiniz. Kırmızı ve siyah efektinin çok yakıştığı bu tencere seti, özellikle büyük bir ailesi ve kalabalık dost çevresi olanlar için ideal diyebiliriz. Çünkü bu granit tencere seti; 4 tencere, 1 tava ve 4 kapak olmak üzere toplamda 9 parçadan oluşuyor. Yanmaz ve yapışmaz özelliği ile dibi tutması en riskli yemeklerinizi bile güvenle pişirebileceğiniz bu tencere, çeşit çeşit yemekler yapmanız için sizi bekliyor.

OMS markasının çok sevilen bu yeni ürününü detaylı bir şekilde incelemek için sizi şöyle alalım...

9. Mutfağında asil bir şıklık arayanlara özel!

Şık tasarımıyla mutfak ürünleri arasından sıyrılan bu tencere setini kullanmaya kıyamayacaksanız! Beyaz iç ve dış kaplamasıyla mutfağınızın havasını değiştirecek bu granit tencere seti, yemeklerinizin daha hızlı ve lezzetli bir şekilde pişmesini sağlıyor. Bombeli formuyla en güzel sebze ve et yemeklerini pişirebileceğiniz bu tencere setinin sağlık açısından en önemli özelliği PFOA içermemesi diyebiliriz. Kapağını kapattığınızda tencerenin her yerine eşit derecede ısı yayan bu ürün, enerji tasarrufu yapmasıyla da ünlü.

Lines tarafından 'çevre dostu' bir ürün olarak kullanıma sunulan bu seti daha yakından tanımak için tıklayın.

10. Mutfağında soft renkler tercih edenler için: Açık Yeşil Hera 7 Parça Granit Döküm Tencere Seti

"Hangi marka granit tencere almalıyım?" sorusunun cevabını Kütahya Porselen, Açık Yeşil Hera 7 Parça Granit Döküm Tencere Seti ile veriyor. Gold renkli kulplarıyla tam bir tasarım harikası olan bu ürün, çizilme karşıtı özelliğiyle çok seviliyor. İç yüzeyi kalın granit kaplı bu ürün, hafif yuvarlak formuyla da oldukça beğeniliyor. Ayrıca döküm tencere sevenlerin de beklentisini karşılıyor. Herhangi bir kanserojen madde içermeyen bu tencere setini çok seveceğinizi düşünüyoruz.

Mutfağınıza renk katacak bu ürünü ayrıntılı olarak incelemek için şu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

11. Pembe aşıkları! Sizi şöyle alalım...

Mutfakta kaliteli tencereler kullanırken aynı zamanda pembenin sıcacık etkisi ile yemeklerine sevgisini katmak isteyenlere hitap eden bu tencere seti, 7 parçadan oluşuyor. Şık tasarımı ile çok sevilen bu ürün, aynı zamanda çevreye duyarlı olması nedeni ile son yıllarda sıklıkla tercih ediliyor. Üretiminde kaliteli materyaller kullanılan dayanıklı ve çizilmez bu tencere seti, beklentilerinizi tam manasıyla karşılıyor. Öte yandan ısıyı eşit bir şekilde dağıtarak enerji tasarrufu yapmanıza da olanak tanıyor.

Özkent markalı bu ürün, en iyi granit tencere setleri arasında yer alıyor. Hemen satın almak için tıklayın.

12. Kendi mutfağının şeflerine!

Beyazın ön planda olduğu bu şık tencere seti, aynı zamanda mutfağınıza modern bir dokunuş yapacak. Doğa dostu materyallerle üretilen ve sağlam iç granit dolgusu ile uzun süre kullanabileceğiniz bu tencere setleri, her ne kadar çok kirlenir diye göz korkutsa da durum aslında tam tersi. Çünkü alüminyum dış kaplaması sayesinde leke ve yağ kalıntısı tutmuyor. 3 adet farklı boy tencere ve bir tavadan oluşan bu set, çizilmeyen ve ezilmeyen bir yapıya sahip.

Madame Coco'nun kuşkusuz en iddialı ürünlerinden biri olan bu tencere setini daha yakından incelemek için böyle buyurun!

13. Granit ve döküm aynı üründe!

Granit tencere seti alırken dikkat edilmesi gerekenler arasında aleve dayanıklı olması, çizilmeyen ham maddelerden oluşması, doğa dostu olması, kanserojen madde içermemesi gibi kriterler yer alıyor. Taç markası tarafından üretilen bu ürün ise her bir şartı ayrı ayrı yerine getirirken aynı zamanda döküm tava-tencere deneyimi de sunuyor. Üç katlı yanmaz dış kaplamaya sahip bu ürün, besin değerlerini öldürmeden sağlıklı yemekler pişirmenize olanak tanıyor. Cam kapakları, ergonomik tutuş sağlayan çelik kulpları ve yassı gövdesiyle bu tencere seti oldukça kullanışlı.

Beğenerek kullanabileceğiniz bu granit tencere setini mutlaka inceleyin.

14. Tenceresini fırında da kullanmak isteyenler, buraya!

Toplam sekiz parçadan oluşan bu ürün; evinden misafir eksik olmayanlara ve kalabalık ailelere hitap ediyor. Ergonomik metal kulplarıyla her daim severek kullanabileceğiniz setin en önemli özelliği, kapakları hariç fırında da kullanılabilmesi. Isıya dayanıklı cam kapaklara sahip bu granit tencere seti; gazlı, elektrikli, halojen ve seramik ocak tipleri ile uyumlu. İç dış yanmaz yapışmaz özelliği ile evinizde mutlaka bulunması gereken bir ürün olduğunu düşündüğümüz bu tencere setini çok beğeneceksiniz.

Schafer markasının en popüler ürünlerinden biri olan bu seti incelemek için şuraya tıklayın.

15. Çekirdek ailelere özel bir granit tencere seti



Toplamda 7 parçadan oluşan ve küçük bir ailenin günlük kullanımına hitap eden bu granit tencere seti, şık tasarımıyla çok beğeniliyor. Granit kaplaması ve döküm kalitesiyle uzun süre mutfaklarınıza eşlik edecek bu tencere seti; 20 cm, 24 cm ve 26 cm genişliğinde üç derin tencere ile 26 cm genişliğinde bir tavadan oluşuyor. Bu set, indüksiyon haricindeki tüm ocaklarda kullanılabiliyor. Yanmaz yapışmaz özelliği ve fonksiyonel kapaklarıyla Falez Tanem 7 Parça Döküm Granit Tencere Takımı, kullananların favorisi oluyor.

Yemeklerinizin lezzetini artıracak ve mutfağınıza şıklık katacak bu tencere setine daha yakından bakmak için hemen tıklayın.

