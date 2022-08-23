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Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

22.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde su ısıtmak, sıklıkla ihtiyaç duyulan eylemlerden biri. Kahve, çay, bebek maması, süt tozu veya farklı amaçlar için ısıtılan suyu hızlı bir şekilde elde etmenin yolu elektrikli su ısıtıcılardan geçer. Hızlı ve pratik bir şekilde su kaynatan bu ürünler hem zamandan hem enerjiden bolca tasarruf sağlar. Eğer evinizde pratik bir su ısıtıcısına ihtiyacınız varsa tam olarak doğru yerdesiniz. İşte karşınızda en iyi su ısıtıcıları!

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

İçindekiler

  • 1. Üstün enerji tasarruflu: Philips HD9350/90 Çelik Su Isıtıcı
  • 2. En ucuz su ısıtıcılarından: Awox Mercan Kettle
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (23.08.2022)
  • 3. "Akıllı su ısıtıcısı mı olur?" demeyin: Xiaomi Mi Smart Bluetooth Pro Akıllı Çelik Kettle
  • 4. Geniş hacimli su ısıtıcı arayanlara: Evmak Su Isıtıcısı Çelik Kettle
  • 5. Retro tasarımıyla: Arzum AR3048 Estilo Su Isıtıcısı
  • 6. Sade, şık, kullanışlı: Kumtel HMK-04 Cool Touch Kettle
  • 8. Çok şık, çok profesyonel: Homend Smart Heatrow 1616H Su Isıtıcısı
  • 9. Mini su ısıtıcı arayanlara: Xiaomi Mi Elektrikli Su Isıtıcı Kettle
  • 10. Şarjlı su ısıtıcısı mı aramıştınız?: Deski Su Isıtıcı Akülü

Hızlı ve güvenli su ısıtmanın en iyi yolu elektrikli su ısıtıcısı kullanmak. Tek bir düğmeye basarak çalışan bu ürünler, su kaynadığı zaman kendini otomatik olarak kapatıyor. Üstelik susuz çalışmama özelliğine de sahip olan modeller, güçlü rezistansı ile hızlı bir şekilde suyu kaynatarak hem zamandan hem enerjiden tasarruf ediyor. Gelin, özellikle çay ve kahve için ihtiyaç duyulan suyu beş dakikada kaynatıp hazır hâle getiren en iyi su ısıtıcı marka ve modelleri listelediğimiz yazımızı hep beraber inceleyelim.

1. Üstün enerji tasarruflu: Philips HD9350/90 Çelik Su Isıtıcı

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

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En iyi su ısıtıcı seçenekleri arasında yer alan ve 360 dereceli tabanı ile kolay kullanılan Philips HD9350/90 Çelik Su Isıtıcı'nın haznesi, tam 1.7 litre. Otomatik olarak kapanma özelliği ile hem güvenli kullanım hem enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca ürün, kaynama ve susuz kalma koruması sayesinde kendini güvenceye alır. Mikro gözenekli filtresi sayesinde suda oluşan kireç gibi maddeleri süzer. Yassı paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, ısıyı daha dengeli yayarak suyu hızlıca kaynatır. LED ışığı sayesinde ürünün suyu kaynatma veya sıcak tutma modunda olup olmadığını kolayca takip edebilirsiniz.

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2. En ucuz su ısıtıcılarından: Awox Mercan Kettle

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

Su hacmi 1.7 litre olan Awox Mercan Kettle, uygun fiyatıyla kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alır. Gösterge lambası sayesinde çalışıp çalışmadığı kolaylıkla anlaşılabilen kettle, su kaynadığında otomatik olarak kapanır. Ayrıca güvenlik kapak kilidi ve susuz çalışmama sistemi sayesinde daha güvenli bir kullanım deneyimi sunar. Paslanmaz çelik rezistansa sahip olan ürün, 2000 watt gücü ile hızlıca suyu ısıtır. Zarif tasarımı ve pembe rengiyle mutfak dekorasyonunuza da çok yakışacak su ısıtıcıyı incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin deriz.

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3. "Akıllı su ısıtıcısı mı olur?" demeyin: Xiaomi Mi Smart Bluetooth Pro Akıllı Çelik Kettle

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

Xiaomi Mi Smart Bluetooth Pro Akıllı Çelik Kettle, mobil cihazlarla bağlantı kurma gibi akıllı özellikleri ile su ısıtıcıları arasında devrim yaratan teknolojiye sahip. Su ısıtıcı tavsiyesi istendiği anda mutlaka adı geçen ürünler arasında yer alan kettle, üzerinde bulunan düğmelerin yanı sıra Mi Home uygulaması üzerinden de kontrol edilebilir. Yüksek çözünürlüklü ekranı, suyun sıcaklık oranını gösterir. Optimal hazırlık için önceden tanımlanmış sıcaklık değerlerinde su ısıtabilen kettle, bebek maması gibi gıdalar için en doğru sıcaklığı ayarlar. Hızlı pişirme fonksiyonu ile suyu beş dakikada istenilen sıcaklığa ulaştırır.

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4. Geniş hacimli su ısıtıcı arayanlara: Evmak Su Isıtıcısı Çelik Kettle

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

Evmak Su Isıtıcısı Çelik Kettle, 2.2 litre hacmi ile geniş su kapasitesi isteyenler için ideal bir ürün. Rahat temizlenen cihaz, oldukça kolay kullanıldığı için sık tercih edilen ürünler arasında yer alır. Aynı zamanda uygun fiyatına rağmen paslanmaz çelik gövdesi ile en iyi su ısıtıcı seçenekler arasında bulunur. Susuz çalışmama ve su kaynadığı an kendini kapatma özellikleriyle güvenliği üst seviyede tutan kettle, 360 derece dönen güç tabanı sayesinde rahat kullanılır. Tezgâh üstünde kalan güç tabanıyla kolay bağlantı sağlayan cihaz, tek bir tuşa dokunduğunuzda çalışmaya başlar.

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5. Retro tasarımıyla: Arzum AR3048 Estilo Su Isıtıcısı

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

"En iyi su ısıtıcı markası hangisi?" dendiği zaman akla ilk gelenlerden Arzum, retro görünümlü şık modeliyle müşterilerinin kalbini çalıyor. Nar çiçeği renkli Arzum AR3048 Estilo Su Isıtıcısı, tam 1.8 litre su kapasitesine sahip. Işıklı uyarı sistemi ile kullanıcıyı uyarır. Suyun kireç ya da yabancı maddelerle kirlenme ihtimaline karşı suyu süzmek için ağız kısmında yıkanabilir paslanmaz çelik filtresi bulunur. Ürünün hem gövdesi hem kapağı paslanmaz çelik materyal kullanılarak üretilir. Bu sayede su ısıtıcı, uzun yıllar size eşlik eder.

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6. Sade, şık, kullanışlı: Kumtel HMK-04 Cool Touch Kettle

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

Kumtel HMK-04 Cool Touch Kettle, sade görüntüsü ve kullanışlı yapısıyla su ısıtıcı modelleri arasında dikkat çeken ürünlerden biri. 1.7 litre su hacmine sahip olan kettle, 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesiyle oldukça dayanıklı. Bu sayede koku ve diğer problemlere yol açmayan ürün 360 derece dönebilen alt tabanı ile rahat kullanılır. Otomatik kapaklı kettle, susuz çalışma koruması ile olası risklere karşı sizi güvence altına alır. Kablo saklama alanı ile dağınık kablo görüntüsünü ortadan kaldırdığı gibi kaymaz ayak tasarımıyla güvenle kullanılır. Dış yüzeyi her zaman serin kalan cihazı çok seveceksiniz!

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7. Uygun fiyatın kaliteyle buluşması: Sinbo SK-7388 Su Isıtıcı

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

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Sinbo SK7388 Su Isıtıcı en ucuz seçenekler arasında yer alır. Kırmızı ve siyahın muhteşem uyumuyla tasarlanan model, hoş görüntüsünün yanı sıra uygun fiyatıyla da kullanıcıların tercih ettiği ürünlerden biri. 1 litre hacimli ürün, 1000 watt gücü sayesinde düşük elektrik tüketimi gerçekleştirir. Çalıştığını gösteren ışıklı güç düğmesi sayesinde kolay kullanılan ürünler arasında yer alır. Çıkarılabilir ve yıkanabilir üst kapağı ve paslanmaz çelik gizli rezistansıyla oldukça kolay temizlenir. Mutfağınızda zarif bir duruş sergileyecek modele bir şans vermeye ne dersiniz?

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8. Çok şık, çok profesyonel: Homend Smart Heatrow 1616H Su Isıtıcısı

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

"En iyi su ısıtıcısı hangisi?" denilince öne çıkan ürünlerden biri de Homend Smart Heatrow 1616H Su Isıtıcısı. Wi-Fi ile bağlantı kurabilen ürün, mobil cihazlardan uygulama üzerinden yönetilme imkânına sahip. Bu sayede ürüne istediğiniz yerden su ısıtma komutu verebilirsiniz. Çift duvarlı cool touch yalıtım teknolojiyle donatılan cihaz, içindeki su ne kadar sıcak olursa olsun dış yüzeyini serin tutar. Böylece gövdesine dokunduğunuzda elinizi yakmaz. Üstelik üzerinde yer alan şık göstergesinden suyun sıcaklığını kolayca takip edebilirsiniz. Evinizde teknolojiye yer açmak isterseniz cihazı kaçırmayın!

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9. Mini su ısıtıcı arayanlara: Xiaomi Mi Elektrikli Su Isıtıcı Kettle

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

Hacmi 1.5 litre olmasına rağmen kompakt bir tasarıma sahip Xiaomi Mi Elektrikli Su Isıtıcı Kettle, kolay doldurulur. Suyu hızlı bir şekilde kaynatan ürün, Mi Home uygulaması ile bağlantı kurarak çalıştırılma imkânı sunar. Mobil cihazlarla eşleşerek pratik kullanım sağlar. Kahve ve çay için farklı sıcaklıklarda su hazırlayabilen ısıtıcı; bebek maması, süt tozu veya probiyotikler için de farklı sıcaklık değerlerine ulaştıktan sonra otomatik olarak durur. Beş dakika gibi kısa bir sürede suyu kaynatan cihaz, minimal boyutu sayesinde tezgâhta fazla yer kaplamaz.

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10. Şarjlı su ısıtıcısı mı aramıştınız?: Deski Su Isıtıcı Akülü

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak en iyi su ısıtıcılar

"Bir su ısıtıcı nasıl yapılır?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Su ısıtıcılarda yüksek watt gücüne sahip rezistansın içerisinden geçen elektrik, paslanmaz çelik malzemenin ısınmasını sağlar. Böylece haznede bulunan suyu, istenilen sıcaklığa hızla çıkar. 2200 watt gücüne sahip olan Deski Su Isıtıcı Akülü, şarjlı tasarımıyla rakiplerinden ayrılır. Otomatik kapanma ve susuz çalışmama gibi güvenlik önlemlerini bünyesinde barındıran kettle, kablosuz olarak çalıştırılabilme özelliğine sahip. Işık göstergeli düğmesi sayesinde çalışıp çalışmadığı kolaylıkla anlaşılabilir. Siyah rengiyle hemen her mutfak dekorasyonuna çok yakışacak cihazı severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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