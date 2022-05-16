HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müze Gazhane'deki duvar resmi olay oldu! İBB, gelen tepkiler sonrası resmi kaldırırken, küfürlü paylaşım dikkat çekti

Müze Gazhane'deki duvar resmi olay oldu! İBB, gelen tepkiler sonrası resmi kaldırırken, küfürlü paylaşım dikkat çekti

16.05.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki Müze Gazhane'de duvara resmedilen görsel olay yarattı. Gelen tepkiler sonrası söz konusu görseller kaldırılırken açıklamalar peş peşe geldi. Sosyal medyada yapılan küfürlü bir yorumu AK Parti İBB Meclis Üyesi Eyüp Dursun'un paylaşması polemiği daha da büyüttü.

Müze Gazhane'deki duvar resmi olay oldu! İBB, gelen tepkiler sonrası resmi kaldırırken, küfürlü paylaşım dikkat çekti

İstanbul Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'deki duvara yapılan çizimler gündem yarattı. İBB tarafından yaptırıldığı belirtilen çizimlerde yer alan detaylar tepki çekti. Kamuya açık alanda 'uygunsuz detayların' olmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları söz konusu duvar resminin kaldırılmasını istedi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözüm ona sanat eserinin adı nedir? Hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım." ifadelerini kullandı.

ısmaış

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise konuyla ilgili son gelişmeyi duyurdu. Kadak, paylaşımında "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına" yazdı.

rumeysea

KÜFÜRLÜ YORUMU PAYLAŞTI

Sosyal medyada yapılan küfürlü bir yorumu AK Parti İBB Meclis Üyesi Eyüp Dursun'un paylaşması ise dikkat çekti.

AAAA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran vahşet! 6 aylık eşini oğluyla birlikte öldürdüKan donduran vahşet! 6 aylık eşini oğluyla birlikte öldürdü
Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansızKorkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız
Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu... Dün gece her şey tersine döndü

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

5 milyon kişi bekliyor! EYT'de sürpriz...

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

'Baba' dediği adam öz babasının katili çıktı!

Üniversitede 'İnek Bayramı' gerginliği!

Üniversitede 'İnek Bayramı' gerginliği!

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Ağabeyini öldürdü, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti

Ağabeyini öldürdü, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti

İlginizi Çekebilir

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.