Müze Gazhane'deki duvar resmi olay oldu! İBB, gelen tepkiler sonrası resmi kaldırırken, küfürlü paylaşım dikkat çekti

İstanbul Kadıköy'de açılan Müze Gazhane'deki duvara yapılan çizimler gündem yarattı. İBB tarafından yaptırıldığı belirtilen çizimlerde yer alan detaylar tepki çekti. Kamuya açık alanda 'uygunsuz detayların' olmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları söz konusu duvar resminin kaldırılmasını istedi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da sosyal medya hesabından, İBB Beyaz Masa ekiplerini etiketleyerek, "Bu sözüm ona sanat eserinin adı nedir? Hangi sebeple yapılmasına izin verdi? Kime yaptırıldı? Ne kadar para ödendi? Cevap vereceğinizi sanmıyorum ama yine de soralım." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÜZERİNE KALDIRILDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise konuyla ilgili son gelişmeyi duyurdu. Kadak, paylaşımında "Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane'deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, "tepkiler üzerine" çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına" yazdı.

KÜFÜRLÜ YORUMU PAYLAŞTI

Sosyal medyada yapılan küfürlü bir yorumu AK Parti İBB Meclis Üyesi Eyüp Dursun'un paylaşması ise dikkat çekti.



