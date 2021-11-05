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  4. Müziği bir kenara bırakan Rihanna yeni koleksiyonunu tanıttı

Müziği bir kenara bırakan Rihanna yeni koleksiyonunu tanıttı

05.11.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir hayranlarının kendisinden yeni albüm beklediği Rihanna, yine beklentileri suya düşürdü. Rihanna, uzun süredir üzerinde çalıştığı markasının yeni iç çamaşırı koleksiyonunu her zamanki gibi kendisi tanıttı.

Müziği bir kenara bırakan Rihanna yeni koleksiyonunu tanıttı

Rihanna resmi olarak açıklamamış olsa da müziği bırakmış gibi görünüyor. Milyoner pop yıldızı, iç çamaşırı tasarımcılığını ve kozmetik sektörünü müzikten daha çok sevmiş gibi görünüyor. Kurduğu iç çamaşırı markası Fenty ile büyük bir çıkış yakalayan Rihanna, markanın yeni koleksiyonunun tanıtım videosundan fotoğraflar paylaştı.

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Savage x Fenty Show Volume 3 olarak adlandırılan yeni koleksiyondan ilk parçaları her zaman olduğu gibi Rihanna kendi tanıtmaya hazırlanıyor.

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Umbrella şarkısıyla pop müzik dünyasında fırtına gibi esen yıldız, her zamanki gibi cesur pozlarıyla ön plana çıktı.

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RİHANNA, MİLYARDERLER LİSTESİNDE

33 yaşındaki yıldız isim kısa bir süre önce adını milyarderler listesine yazdırmayı başarmıştı. Forbes'a göre; Rihanna’nın serveti 1,7 milyar dolarla ulaşmış durumda. Başarılı müzik kariyeri boyunca 600'den fazla ödüle aday gösterilen Rihanna, yüzlercesini evine götürmeyi başardı. 9 Grammy ödülü sahibi Barbadoslu şarkıcı, son olarak 2016 yılında Anti albümünü piyasaya sürmüştü.


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Rihanna
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