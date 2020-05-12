Müzisyen Alpay Göltekin son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü müzisyen Alpay Göltekin, önceki gün yaşamını yitirdi. Göltekin’in bir yıldır beyin tümörü tedavisi gördüğü öğrenildi. Göltekin Zinrcirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye eşi Zeynep Göltekin, Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli, Celil Nalçakan ve az sayı da olsa dostları yanlız bırakmadı. Gasilhane önünde kılınan cenaze namazında corona virüsü tedbirleri gereği sosyal mesafe kuralına uyulmazken, imamın uyarısı üzerine birer metre ara ile saf tutularak cenaze namazı kılındı. Göltekin’in naaşı Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.



