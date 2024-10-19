ÖZEL | Yenidoğan Çetesi' iddianamesindeki listenin iki numaralı ismi: Ali Aksu! Birinci Hastanesi de skandalın merkezindeymiş: Bebekleri öldürdüler, usulsüzlüğü gören doktoru gönderdiler

MYNET ÖZEL | Türkiye 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' skandalını konuşuyor. Aralarında doktor, hemşire ve 112 personellerinin olduğu 47 kişilik şüphelilerden 22'si tutuklandı. Para için bebeklerin hayatlarıyla oynayan ve aileleri perişan eden kan emicilerin işbirliği içinde olduğu hastanelerin listesi de geniş yankı uyandırdı. Çete üyelerinin İstanbul ve çevresindeki 19 hastaneyle işbirliği içinde olduğu kamuoyuna yansırken, listede olmayan Birinci Hastanesi'nin de işin içinde olduğu ortaya çıktı.

BİRİNCİ HASTANESİ DE İŞİN İÇİNDEYMİŞ

Hazırlanan 305 sayfalık iddianamede 19 hastaneye ek Birinci Hastanesi'nin de bizzat yönetimiyle bu skandalın içinde olduğu ortaya konuldu.

17.01.2024 tarihinde ölen Opara bebeğin Birinci Hastanesi'ndeki ölümüyle ilgili detayların yer aldığı iddianamede en az 100 yerde Birinci Hastanesi adı geçiyor.

HASTANE YÖNETİMİNDEN BİZZAT PARA ALMIŞ

Söz konusu iddianamede ambulans şoförü olan çete üyesi Gıyasettin Mert Özdemir'in Birinci Hastanesi yönetiminden bizzat para alarak hastaları buraya getirdiği detayları yer aldı.

LİSTEDEKİ İKİ NUMARALI İSİM: HASTANE PATRONU ALİ AKSU

Birinci Hastanesi'nin sahibi Ali Aksu'yla ilgili ortaya çıkan detaylar da dikkat çekti. Soruşturma dosyasında yer alan listede iki numarada adı geçen Aksu'nun her süreçten haberdar olduğu bilgileri yer aldı.

TALİMATLARI AKSU'DAN ALMIŞLAR

Şüphelilerin verdiği ifadelerde Ali Aksu'nun hastanede yapılanlardan, SGK'ya yönelik usulsüzlüklere kadar tüm süreçle ilgili bilgisi olduğu hatta Aksu'nun talimatı ile bunların yapıldığı iddiaları yer aldı.

OPARA BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE KAHREDEN DETAYLAR

Hatta Opara bebeğin ölümüyle ilgili Aksu detayı da dikkat çekti. Şeyhmus Çelik'in savcılıkta alınan ifadesinde Opara bebeğin mesai saatleri dışında Fırat Sarı'nın talimatı ile yoğun bakıma girişinin yapıldığını, sabah işe geldiğinde bebeğin 06.00 civarında eks olduğunu öğrendiğini, ancak bebeğin ölüm saatinin 13.30 olarak yazıldığını, nedenini sorduğunda Fırat Sarı'nın ve Ali AKsu'nun böyle istediğini anlattığı yer aldı.

Çelik, ifadesinin devamında bunun üzerine bir toplantı yaptıklarını ve istifa dilekçesi verdiğini belirtti.

Opara bebeğin öldüğü gece, bebeğin başında doktor bulunmadığı, bebeğin tıbbi koşullara aykırı şekilde tedavi gördüğü, bu nedenle başhekim Ali Aksu'nun kusurlu olduğu, Ali Aksu'nun tüm usülsüzlüklerden haberdar olduğu ve bu usülsüzlüklerden sayesinde hastanenin gelirini artırdığı bilgileri de iddianameye girdi.

USÜLSÜZLÜĞÜ GÖREN DOKTOR APAR TOPAR GÖNDERİLMİŞ

Yine bir başka iddiaya göre ise söz konusu hastanedeki epkriz raporunda usulsüzlük tespit eden bir doktor, apar topar Ali Aksu'nun talimatıyla hastaneden istifası isteniyor. Doktor da dilekçesini vererek hastaneden ayrılıyor.

Tüm bu yeni detaylar 'Yenidoğan Çetesi' skandalıyla ilgili gözleri Birinci Hastanesi ve Ali Aksu'ya çevirirken; iddialarla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.