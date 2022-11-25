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Nadiren kıyafet giymeyi seçiyor! Tamamen çırılçıplak gezen kadın tek kuralını açıkladı... “Alışveriş sırasında kıyafet giyiyorum”

25.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’de yaşayan Lucy Muse isimli bir kadın tamamen çıplak bir şekilde hayatını devam ettirdiğini anlatan sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Kıyafetin isteğe bağlı bir yaşam tarzı olduğunu savunan kadın tek bir kuralı olduğundan söz etti. Çırılçıplak hayatında Muse sadece alışveriş yaparken kıyafet giymeyi seçtiğini itiraf etti.

Nadiren kıyafet giymeyi seçiyor! Tamamen çırılçıplak gezen kadın tek kuralını açıkladı... “Alışveriş sırasında kıyafet giyiyorum”

Galler’de yaşayan Lucy Muse isimli bir kadın kıyafet giymenin hayat tarzını tanımlamadığını söylerek elbiselerini hayatından bir süreliğine çıkarttı. Soğuk havalarda bile tamamen çıplak kalmayı tercih eden kadın, TikTok’tan yaptığı paylaşımlar sayesinde sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Günün büyük bir bölümünü kıyafetsiz geçiren Muse, çırılçıplak kalmanın kendisini savunmasız hissettirmediğini söylese de bu hayat tarzını herkesin kabul edebilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

SÜPERMARKET TEK KURALI

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Fabulos’a konuşan Muse, çıplak hayat tarzının pek çok terimle ifade edildiğini söyleyerek, “Diğer çıplak yaşam tarzı natüralizm ve nüdizm gibi terimlerle ifade ediliyor. Bunlar kendilerine has terimler ve insanlar kendilerini bu şekilde tanımlamaktan hoşlanıyor. Ben kendime çıplak insan demeyi seçiyorum. Bana bu yakışıyor” dedi.

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Gündelik aktivitelerinin büyük bir çoğunu çıplak bir şekilde yapmasına rağmen Muse, süpermarkete çırılçıplak gitmediğini söyledi. Birleşik Krallık’ta toplum içinde çıplak olmanın yasal olduğunu belirten Muse, “Ben sağduyumu kullanıyorum. Mağazalara çıplak gitmem. Kendimi o duruma sokmak istemiyorum” diye konuştu.

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