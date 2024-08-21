Nafaka ödememek için kendisini 'ölü' gösterdi! Sistemi hackleyip sahte belge bile hazırlatmış

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinin Somerset şehrinde yaşayan 39 yaşındaki Jesse Kipf isimli bir adam çocuğuna nafaka ödememek için eyalet kayıt sistemlerini hackleyerek sahte belgeyle kendisini ölü gibi gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı.

DİJİTAL İMZA KULLANDI

Kentucky Savcılık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.

Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini "ölü bir kişi" olarak gösterdiğini kabul ederek bunu, "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi.

ERİŞİM BİLGİLERİNİ SATMAK İSTEDİ

Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da "hackleyen" Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı. Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.