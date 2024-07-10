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Nagehan Alçı "Boğazıma yapıştı! Elimde bıçakla bekledim" demiş, anlatırken gözleri dolmuştu! Eski eş Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.07.2024 13:47
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Nagehan Alçı'nın boşandığı eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan ağır psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddete maruz kaldığını açıklaması bir anda gündem yarattı. Alçı "Boğazıma yapıştı" diyerek yaşadıklarını ve gördüğü şiddeti anlatırken, iki gazeteci arasında yaşananlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. İddiaların odağındaki Kütahyalı'dan ise ilk açıklama geldi.

Nagehan Alçı "Boğazıma yapıştı! Elimde bıçakla bekledim" demiş, anlatırken gözleri dolmuştu! Eski eş Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama

Gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışmalı boşanmaları sonrası ortaya atılan iddialar gündem yarattı. Nevşin Mengü'nün programına konuk olan Alçı eski eşi Kütahyalı'nın öfke problemleri yaşadığını söyleyerek "Sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın yani korkunç hakaretler mesajlar yani, çocuklar olunca yani zaman zaman da fiziksel şiddet" diye konuştu.

"ELİMDE BIÇAKLA BEKLEDİM"

Konuşurken zor anlar yaşadığı görülen Alçı, "Ben kaç gece Rasim'in öfkesi yani dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum ya o bağırıyor, kapıları çarpıyor çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum" dedi.

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"RASİM HUKUK TANIMAZ" DİYEREK ANLATTI

Alçı sözlerinin devamında ise "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben benim sayemde var oldu' demiş." diye konuştu.

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RASİM OZAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Alçı'nın gündem olan açıklamaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı, Gerçek Gündem'e konuştu.

"Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa iki çocuğumun annesi aleyhine tek kelime etmem" diyen Kütahyalı, Alçı'nın açıklamalarından sonra sürekli arandığını söyledi.

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Kütahyalı, şöyle konuştu:

"Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar."

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Express

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Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı
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