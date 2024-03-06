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Nagihan günlerdir adada değil! Acun Ilıcalı'dan Nagihan diskalifiye açıklaması

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2024 09:28
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Survivor'ın en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere yarışma sırasında dizinden sakatlandı. Günlerdir adada olmayan ve tedavisi devam eden Nagihan'ın diskalifiye olup olmayacağı merak ediliyor. Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama geldi.

Nagihan günlerdir adada değil! Acun Ilıcalı'dan Nagihan diskalifiye açıklaması

Survivor All Star'a Nagihan Karadere'nin sakatlığı damga vurdu. En iddialı isimlerden olan Nagihan'ın talihsiz sakatlığı sonrası Acun Ilıcalı'dan korkutan açıklamalar gelmişti. Adada günlerdir olmayan Nagihan'a ne oldu, Survivor'dan diskalifiye mi edilecek?

Survivor All Star'da Nagihan Karadere sakatlık geçirmişti. Survivor Nagihan'ın sağlık durumu ve yarışmaya yeniden katılıp katılamayacağı merak konusu oldu. Son oyunlarda yer almayan Survivor Nagihan'ın son durumunu Acun Ilıcalı paylaştı.

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NAGİHAN ADADAN AYRILDI MI?

Acun Ilıcalı Demet Akalın'ın sorusuna "Nagihan'ın durumu şöyle seneye kalmasından yanayım, yani ayrılması lazım aslında ama Nagihan da şimdi... Kalıcı hazar olmaz ama bu performansıyla da Survivor filan kazanamaz. Nagihan buna rağmen devam edeceğim diyerek gözü döndüyse o hakkını da elinden almak istemiyorum" yanıtını verdi.

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Acun Ilıcalı
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