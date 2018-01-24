Nagihan Karadere: 'Survivor'a gitmeden ağlamaya başladım'

Survivor 2018'e sayılı günler kala konuşan Nagihan Karadere, "Survivor'a şampiyonluk için gidiyorum. Zaten ben yapmayacağım için beş dakika mı bile ayırmam gerçekten çok istiyorum. Şampiyonluğu hayal ediyorum, gecem gündüzüm birbirine karıştı. Bir şeyiş ne kadar çok istersen o kadar çok yaklaşırsın. Kadın şampiyona ihtiyaç duyulduğu için adaylardan biriyim. Bunun için tüm çabamı sarf edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kızına olan sevgisinden bahseden Karadere şöyle devam etti: "Survivor'da kızım çok özleyeceğim. Gitmeden kızıma doya doya bakıyorum. Kızım bunun farkında, 'Anne sen Survivor'a gideceksin, seni çok özleyeceğim' diyor. Bunu duyunca bile acayip duygulanıyorum. Tek özleyeceğim şey kızım olacak. Daha gitmeden ağlamaya başladım çünkü gerçekten kızımı çok çok seviyorum."

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