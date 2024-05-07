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  4. Nikah töreninde 'dua' tartışması! Gündem olan görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Nikah töreninde 'dua' tartışması! Gündem olan görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.05.2024 13:13
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir nikah sarayında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Nikah öncesi, nikah masasında dua edilmek istendi. Nikah memuru ise o anları engelledi. Yaşananların ardından İçişleri Bakanlığı devreye girerek mülkiye müfettişi görevlendirdi. İşte detaylar...

Nikah töreninde 'dua' tartışması! Gündem olan görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda tören düzenlendi. Nikah töreni öncesi bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi. Bu sırada nikah memuru, "Beyefendi, burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek, engelledi. Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tartışma yaratmıştı.

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BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanlığı, İzmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını da bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı İzmir nikah
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