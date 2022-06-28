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Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da

28.06.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların en ünlü modellerinden biri olan Naomi Campbell tatil için bu yıl da Bodrum’u tercih etti. Kızı ve yakın arkadaşlarıyla lüks bir villada tatil yapan Campbell, tekne keyfi yaparken objektiflere yansıdı.

Naomi Campbell kızıyla Bodrum'da

Dünyaca ünlü top model ve oyuncu Naomi Campbell tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

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KIZI VE YAKIN ARKADAŞLARIYLA GELDİ

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; daha önceki yıllarda da Bodrum’a sık sık gelen Campbell’e bu gelişinde iki yaşındaki kızı ve yakın arkadaşları da eşlik etti.

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52 yaşındaki ünlü model, arkadaşlarıyla birlikte Bodrum’da lüks bir villa kiralayarak tatil yapıyor.

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LÜKS BİR VİLLA KİRALADI

Geçtiğimiz gün Cennet Koyu'nda tekne gezisi yaparken objektiflere yansıyan Campbell’in, arkadaşlarıyla keyifli halleri dikkat çekti.

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KIZIYLA TATİL YAPIYOR

Campbell'ın taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği ve ismini paylaşmadığı kızı da tatilde fotoğraflandı. 90'lı yılların fırtına gibi esen ünlü modeli Campbell geçtiğimiz mart ayında, kızıyla Vogue İngiltere dergisi için ilk kez objektif karşısına geçerek poz vermişti.

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