Narin cinayetinde en önemli rapor yayınlandı! Görüntülerde Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın benzer hareketleri şüpheyi artırdı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin talebiyle Ulusal Kriminal Büro, Narin cinayetindeki görüntüleri izledi ve bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda soruşturmayı etkileyecek ifadelere yer verildi. Dakika dakika incelenen görüntülerdeki en önemli detay ise itirafçı Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın araçlarının benzer hareketleri oldu. Bu hareketlerin cinayet saatinden sonra olması şüpheleri bir kez daha bu iki isme çevirdi.

BU ZAMANA KADARKİ EN ÖNEMLİ RAPOR

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin süren davada, "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderilen görüntülerin incelenmesi tamamlandı. Raporun katilin bulunmasının önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Mahkemenin talebiyle birlikte bütün görüntüler Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Burada, uzman isimler son teknolojileri kullanarak bilirkişi raporu düzenlendi. İncelemede Narin'in son görüntüsünün 15.15'te olduğu tespit edildi. 15.30'a kadar bütün görüntüler de incelemeye alındı.

KARARTILAR GÖRÜLDÜ

Ekol TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığına göre raporda Narin'in okul kamerasından çekilen görüntülerde arkadaşlarının yanından ayrılarak ahır bölgesine gittiği belirlendi. Daha sonra, ahırın önünde saat 15.22'de iki siyah karartı, ahırın arkasında ise 15.25'te karartı görüldüğü belirtildi.

Raporda bu dakikalar şu ifadelerle aktarıldı;

"Bu kısım Ulusal Kriminal Büro'nun adli görüntü inceleme uzmanları tarafından görüntü iyileştirmesi, netleştirme çalışması sonrasında kamera kaydının tüm karelerinin izlenip, irdelenmesi sonucunda ortaya çıkan dikkati çekici bulguları içermektedir. 15.18.50'de patikada görülen karartıdan 15 saniye sonra (15.19.05) ahır yanından kameraya yansıyan yoğun ışık parlaması dikkat çekmiştir. 15.38'de görülen birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde, köy üst yolunda 'U' yapıp, geri dönen araba dikkati çekmiştir. Değerlendirilmesi ve takdiri makama aittir."

ARAÇLARIN HAREKETLERİ

Raporda, cinayet saatindeki araç trafiği de tarif edilerek, "Birbirini takipleyen araçlar incelenmeden hemen öncesinde, köy üst yolunda 'U' yapıp, geri dönen araba dikkati çekmiştir." denildi. 15.38'de görülen iki aracın biri açık renk biri koyu renk. Bu araçlar cinayet saatinden sonra birbirlerini takip ederek ilerliyor. Raporun en önemli kısımlarından birini oluşturan bu bölümde benzer hareket eden araçların itirafçı Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'a ait olması dikkat çekti.

TAKİBİ DAKİKALARCA SÜRDÜRÜYORLAR

Mahkemenin talep ettiği, "Olay yeri olarak iddia edilen yerlerin özellikle incelenerek, kırmızı ve beyaz renkli bir arabanın tespit edilip edilmediği, arabaların bir araya gelip gelmediği ya da peşi sıra hareket edip etmedikleri" bilgisine ilişkin yapılan incelemede, şu kanaate varıldı:

"ANİDEN HAREKETLENİP PEŞİ SIRA HAREKET EDİYORLAR"

"Koyu renkli olduğu izlenen görüntü karelerinden anlaşılan kırmızı ok ile gösterilen aracın kırmızı renkli olabileceği değerlendirilmiş olup, bu araçtan çok daha açık renkli ve beyaz olduğu değerlendirilen mavi ok ile takip edilen aracın bir araya geldikleri, beyaz araç yaklaştıkça kamera tarih saat damgasına göre 15.40 sırasında kırmızı renkli olabileceği değerlendirilen aracın aniden hareketlendiği, birbirlerinin peşi sıra hareket ettikleri, birbirlerini peş peşe takip etmeyi ve bu şekilde hareket etmeyi köy girişindeki çatal yola dek, kamera tarih saat damgasına göre 15.42'ye kadar sürdürdükleri, beyaz renkli olabileceği değerlendirilen aracın çatal yoldan yukarı çıktığı, kırmızı renkli olabileceği değerlendirilen aracın ise alt yoldan kuzeydoğu istikametinde seyrettiği izlenmiştir."

Raporun ardından ortaya çıkan sonuçlarla itirafçı Nevzat'ın söyledikleri arasındaki uyum ise soruşturmada dikkat çeken başka bir detay olarak yerini aldı.