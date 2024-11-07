NARİN'E BÖYLE KIYDILAR! CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI GELDİ: Annesi ile amcasını birlikte yakaladı... Öldürüldü

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı.

GÜRAN AİLESİ VE YAKINLARI MAHKEME SALONUNDA HAZIR BULUNDU

Mahkemeye Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da 1'er avukatı ile baba Arif Güran, Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukat ve Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdülkadir Güleç ile önceki başkan Avukat Nahit Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya, Türkan Elçi, DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Meral Danış Beştaş, Ceylan Akça Cupolo da katıldı.

NEVZAT BAHTİYAR: SUSMA HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM

Öte yandan gazeteci itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın sanık kürsüsüne geldiğini aktardı. Evli ve okur yazar olduğunu söyleyen Bahtiyat, aylık kazancının 60 bin lira olduğunu belirtti.

Hakimin, "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" sözlerine yanıt veren Bahtiyar, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" dedi.

"BASKI ALTINDA DEĞİLİM"

Hakimin "Baskı altında mısın?" sorusuna da yanıt veren Bahtiyar, "Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi" ifadelerini kullandı.

"AĞZINDAN KÖPÜK ÇIKTI"

Salim'in kendisini Arif'in evine götürdüğünü aktaran Bahtiyar, "2. odada Narin’in cesedi vardı. Ben evde bağırma sesi duymadım. Ben ve Salim dışında kimse yoktu Salim’in evinde de kimse yoktu. Odaya girdiğimde Narin'in öldüğünü gördüm. Salim beni tehdit etti, çocuğunu öldürürüm dedi. Narin'e baktım, ağzından köpük çıktı" dedi.

"ANNE İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN NARİN BİZİ GÖRDÜ"

Öte yandan Nevzat Bahtiyar'dan cinsel ilişki itirafı geldi. Bahtiyar ifadesinde şunları söyledi: "Amca Salim Güran bana dedi ki, 'Anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi"

KIZINI BOĞDURDU, OĞLUNU KORUMAK İÇİN DERDE DÜŞTÜ

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın kızının ölümünü izlerken kızı için değil oğlu Enes'i kurtarmak için ağladığı ortaya çıktı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar: Salim Güran cesedi parçalamamı istedi ama vicdanım el vermedi. Büyük ihtimalle Narin'i boğarak öldürdüler. Anne Yüksel Güran, Narin'in ölümünden sonra oğlu Enes'i kurtarmak için ağlıyordu.

BABA ARİF GÜRAN FENALAŞTI: NE İSTEDİNİZ?

Ayrıca Narin'in babası Arif Güran mahkeme sırasında fenalaştı. Hakim Güran'ın duruşmas salonundan çıkartılmasını istedi. Güran ise salondan çıkarken, "Ne istediniz?" diyerek ağladı.

Hakim zamanlamada tutarsızlık olduğunu belirterek, "15:08 sen Salim ile buluşuyorsun. 15:15'te Narin geliyor. 15:08'de senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Bahtiyar ise, "Ben Salim'i sadece evimin bahçesinde sulamam yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece Narin'i kaybet dedi" şeklinde konuştu.

Hakim eksik bölümleri tamamlamasını isterken Bahtiyar, "Salim bana dereye parça parça at dedi" ifadelerine yer verdi.

Bu ifadeden sonra hakim olayı soğukkanlı şekilde anlatması nedeniyle Bahtiyar'a "Daha önce böyle bir şey yaptın mı?" sorusunu yöneltti. Bahtiya ise Salim'in kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, "Tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım.

Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed’in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi.

Ben de korktum.