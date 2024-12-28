Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı! Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma üçüncü gününde devam etti.

"AMBULANSTAN BİR EKİP BURADA OLSUN"

Mahkeme başkanı yaptığı açıklamada, "Saat 18.20, saat 21.00’de hazır olun. Duruma göre bakacağız. Ambulanstan bir ekip burada olsun" demişti.

SON SÖZLERİ BUNLAR OLDU

Anne Yüksel Güran son sözünde beraat istedi. Anne Güran, "Yüreğim yaralıdır ama rabbim şahidir kızımın asla katili olmamışım asla kızıma zarar vermedim rabbim hakkımı bırakmasın" dedi.

Enes Güran: Ben hep doğru konuştum. Hakkımı yiyenlere hakkım helal değil. Mahkeme ne derse odur, üzerime atılı suçları kabul etmiyorum serbest bırakılmak istiyorum.

Salim Güran: Narin benim yeğenimdir bu dünyada en son zarar verecek insan benim, ben Narin'e zarar vermedim. Öküz meydanda ama kimse burada demiyor.

Nevzat Bahtiyar: Narin'i ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran bana verdi ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım yemin ederim ben öldürmedim.

NARİN DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a iştirak halinde çocuğu kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BAKAN GÖKTAŞ: SÖZÜMÜZÜ KARARLILIKLA YERİNE GETİRDİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, "Narin kızımız için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edeceğimize söz vermiştik ve bu sözümüzü kararlılıkla yerine getirdik. Hiçbir karar Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti" dedi.

NAHİT EREN: DİYARBAKIR BAROSU KARARI NEVZAT BAKIMINDA İSTİNAF EDECEK

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezayı istinafa götüreceklerini açıkladı. Eren, "Nevzat, Narin’i öldürmemiş olsa bile Narin’i dereye götürüp saklayan Nevzat’tır. Nevzat’ın da çocuğu öldürmekten cezalandırılması gerekirdi. Karar Nevzat boyutundan eksik kalmıştır. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek" dedi.