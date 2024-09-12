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  4. Narin Güran cinayetindeki 'siyasi' iddia: HÜDA Par lideri "Parti ismi zikretmek istemiyorum ama" deyip aile büyüğünü işaret etti

Narin Güran cinayetindeki 'siyasi' iddia: HÜDA Par lideri "Parti ismi zikretmek istemiyorum ama" deyip aile büyüğünü işaret etti

12.09.2024 10:13
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Narin Güran'ın ailesiyle ilgili çeşit çeşit iddia ayyuka çıktı. Bu iddialar siyasi zemine de taşındı. Özellikle de Narin'in tutuklanan muhtar amcası Salim Güran'ın HÜDA PAR'a yakın olduğu öne sürülüyordu. AK Partili Galip Ensarioğlu'nun ardından söz konusu iddiaya bir yanıt da HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan geldi. Partilerin suçlanmaması gerektiği savunan Yapıcıoğlu'nun sözleri dikkat çekti.

Narin Güran cinayetindeki 'siyasi' iddia: HÜDA Par lideri "Parti ismi zikretmek istemiyorum ama" deyip aile büyüğünü işaret etti

Narin Güran cinayetinin üzerindeki sis perdesi günden güne kalkıyor. Bu sırada aileyle ilgili gündeme gelen iddialar Türkiye'yi adeta dumura uğrattı. Cinayet için oklar aile bireylerinin üzerinde. Amca Salim Güran hakkındaki HÜDA PAR iddiasını reddeden Zekeriya Yapıcıoğlu "Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir. Her partinin içinden sapık da çıkabilir katil de çıkabilir. Bu durum, o partinin suçlanmasını gerektirmez" diye konuştu.

GALİP ENSARİOĞLU: MERKEZ SAĞA YAKIN BİR AİLE

Aileyle 40 yıllık dostluğu olduğunu söyleyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Ailenin Hizbullahçı olduğunu söyleyen siyasiler var" diyerek dile getirdiği iddiaya ilişkin şunları söylemişti:

"Siyaseti bu işlere bulaştırmamak lazım. Siyasetin bu işle ne ilgisi olabilir yani? Bunun üzerinden bir siyasi kesimi karalamak veya birilerinin bunun üzerinden rant elde etmesi, bunlar çok çok çirkin şeyler.

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Aile Refah Partisi geleneğinden gelen; geçmişte ben Doğru Yol Partisi il başkanlığı yaptığım dönemde yönetimimde de yer alan amcaları var. İYİ Parti'de, AK Parti'de yer almış olanlar da var. Şu anda AK Parti ilçe yönetimimizde de olan bir yeğenleri de var. Merkez sağa yakın bir aile. Bunu ifade etmek de çok ayıp. Bunun siyasi aidiyetle bir ilgisi yok ki."

NARİN'İN AİLESİ HÜDA PAR'LI MI?

Ensarioğlu'nun açıklamalarının ardından tutuklu muhtar amca Salim Güran'ın HÜDA PAR'lı olduğu iddiasına yanıt bizzat HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan da geldi. tv100'de Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Yapıcıoğlu, iddianın İsrail kaynaklı Türkçe yayın yapan bir haber sitesi tarafından yayıldığını öne sürdü.

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"AİLEDEN PARTİMİZE MENSUP KİMSE YOK"

Diyarbakır’ın pek çok köyünde köy temsilcilikleri olmasına karşın Tavşantepe'de temsilcilikleri de üyeleri de olmadığını söyleyen Yapıcıoğlu "Güran ailesinden partimize mensup kimse yok. O köye hiç gitmişliğim yoktur. 2014 ve 2015 seçimlerinde en büyük oyu alan parti bugünkü DEM Parti'nin eski partileri. 2018'de AK Parti birinci parti olmuş, 2023 seçimlerinde İYİ Parti, yerel seçimlerde de AK Parti birinci parti olmuş" diye devam etti.

"HER PARTİDEN SAPIK DA KATİL DE ÇIKABİLİR"

Cinayetle ilgili partilerin suçlanmaması gerektiğini savunan Yapıcıoğlu şöyle konuştu:

"Bu kızımızın katili herhangi bir partiye üye olabilir. Her partinin içinden sapık da çıkabilir katil de çıkabilir. Bu durum, o partinin suçlanmasını gerektirmez. Tekrar ifade edeyim, bu ailenin bizimle bir bağlantısı yok. Ben parti ismi zikretmek istemiyorum ama bu ailenin büyüklerinden bir tanesi Milli Görüş partilerinden bir tanesinde ilçe belediye başkanlığı yapmış."

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 22 şüpheli işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hüda par zekeriya yapıcıoğlu Narin Güran Salim Güran
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