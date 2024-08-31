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  4. Narin Güran kaybının 11. gününde flaş gelişme! Muhtar olan amcası gözaltına alındı

Narin Güran kaybının 11. gününde flaş gelişme! Muhtar olan amcası gözaltına alındı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.08.2024 12:27
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Tüm Türkiye Diyarbakır'da kaybolan ve 11 gündür bulunamayan Narin Güran'dan gelecek güzel bir haberi beklerken soruşturma kapsamında bir gözaltı gerçekleşti. Tavşantepe Mahalle muhtarı olan amcası S.G gözaltına alındı.

Narin Güran kaybının 11. gününde flaş gelişme! Muhtar olan amcası gözaltına alındı

MYNET-Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 11. günde de tüm hızıyla devam ediyor.

BİR GÖZALTI DAHA

Arama çalışmaları hem havadan hem de karadan hummalı bir şekilde devam ederken, soruşturma kapsamında bir gözaltı gerçekleşti. Narin'in amcası olan Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G gözaltına alındı.

NARİNNN

ANNE BABA VE AĞABEYİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Son olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aile bireyleri çapraz sorguya alınmış ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından anne, baba ve ağabey serbest bırakılmıştı.

'ISIYA DUYARLI HELİKOPTERLER GETİRİLDİ'

Diyarbakır'da kaybolan Narin'in bulunabilmesi tüm imkanlar seferber edildi. 11. günde bölgeye ısıya duyarlı helikopterler, insansız hava araçları ve su altı arama kurtarma ekipleri getirildi.

ARAMA

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ'

Sabahın erken saatlerinde başlayan arama çalışmaları akşam saatlerine kadar tüm hızıyla devam ediyor. Günlerdir bölgede olan AHaber muhabiri bölgedeki son durumu anlatırken 'Eşi benzeri görülmemiş bir arama kurtarma çalışması yapılıyor. Bu Türkiye tarihinde bir ilk' ifadelerini kullandı.

KUYULARDA ARAMA YAPILIYOR

Su altı arama kurtarma ekipleri tarafından 7-8 metre derinliği bulunan kuyularda arama yapılıyor ancak bir sonuç çıkmadı.

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Narin Güran Narin
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