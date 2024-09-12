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  4. Narin Güran olayında 'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' demişti! Muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran olayında 'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' demişti! Muhabir ne gördüğünü açıkladı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
12.09.2024 09:44
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Narin Güran 21 Ağustos günü kaybolmasıyla ülke gündemine otururken 8 Eylül’de cesedinin bulunması yurdu derinden sarsmıştı. Kayıp Narin’i arama çalışmaları devam ederken, bölgede yayın yapan TV100 muhabiri Canan Altıntaş gözyaşları içinde ‘Bir şey gördüm söyleyemiyorum’ demişti. Muhabir, Altıntaş ne gördüğünü açıkladı.

Diyarbakır’da Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’ân kursu dönüşü 21 Ağustos günü Narin Güran kaybolmuştu. 19 gün boyunca yapılan arama çalışmalarının ardından evinden bir kilometre uzaklığında Eğertutmaz deresinde bir çuvalın içinde üzeri taşlarla Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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ALTINTAŞ: ‘‘BİR ŞEY GÖRDÜM AMA SÖYLEYEMİYORUM’’

Kayıp Narin’in cansız bedenine ulaşmadan bir gün önce bölgede bulunanTV100 muhabiri Canan Altıntaş, "Benim de bir evladım var. Bir saat bile ulaşamayınca nasıl merak ederim. Narin sesini duyurmak istedi mi bilemiyorum. İnsanlara güzel haberleri vermeyi umut ediyordum. Artık sonradan mı bırakıldı, bilmiyorum. Sabah duyduğumda şoka girdim. Narin’in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum. O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir." ifadelerini kullanmış ve gündem olmuştu.

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NARİN İÇİN ‘‘BİRKAÇ KADIN YASİN OKUYORDU’’

Bugün Diyarbakır'dan yayına bağlanan Altıntaş gördüklerini, "O gün Narin bulunmadan bir gün önce kapı önünde birkaç kadın Yasin okuyordu. Bölgede Yasin ölülere okunur" diyerek ne gördüğünü açıkladı.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu sırada Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 22 şüpheli işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp Narin Güran
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