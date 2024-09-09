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Narin'in cansız bedeni ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi! Akrabaları da Adli Tıp Kurumu'na geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.09.2024 10:06
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Türkiye Narin'le ilgili her detayı yakından takip ederken bir sıcak gelişme daha yaşandı. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi. Bazı akrabaların da orada olduğu tespit edildi. Narin Güran'ın cenazesi köyüne götürülmek üzere yola çıktı.

Diyarbakır'da 19 gün aranan ve sonrasından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Narin'in cansız bedeni ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi. Adli Tıp Kurumundan alınan Narin Güran’ın cansız bedeni yıkanmak üzere Yeniköy mezarlığına götürüldü. Narin’in daha sonra köy mezarlığında defnedileceği belirtildi.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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BUGÜN DEFNEDİLECEK

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesinin bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

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AMCA 2 EYLÜL'DE TUTUKLANDI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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DÜN SABAH ACI HABER GELDİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

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Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

AİLE ÜYELERİNE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kayıp Narin Güran
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