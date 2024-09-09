Narin'in cesedini taşıdı, sonra da itirafçı oldu! Soğukkanlılığıyla o anı anlattı: Namaz kıldım, arama çalışmalarına katıldım

Türkiye bir taraftan Narin'e ağlarken bir taraftan da Narin'in ölümüne sebep olan canilerin neler yaptığını merak ediyor. Bir gizli itirafçı ise soruşturmanın seyrini değiştirecek ifadelerde bulundu. Narin'in cansız bedeninin amca Salim Güran'dan aldığını itiraf eden gizli tanık cesedi dereye götürdüğünü, geldiğinde namaz kıldığını sonra da arama çalışmalarına katıldığını belirtti. Öte yandan jandarma itirafçıyla birlikte köyde keşif yapmaya başladı.

AMCA YİNE BAŞROLDE

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin sır perdesi henüz aralanmadı, ancak yeni şüphelilerden birinin verdiği ifadede amcanın olaydaki rolüne işaret ediyor.

"BİRLİKTE ÇUVALA KOYDUK"

Köyde yaşayan ve gözaltındaki 24 kişi arasında yer alan şüpheli, ifadesinde Narin Güran'ı Eğertutmaz Deresi'ne kendisinin gömdüğünü itiraf etti. Adı açıklanmayan şüphelinin "Narin'in amcası olan muhtar Salim Güran, cesedi araç içerisinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı. Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm" dediği öğrenildi.

İTİRAFÇININ İFADESİ

Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan ve Narin Güran'ın cesedini amcası Salim Güran'ın isteği üzerine dere yatağına sakladığını itiraf eden şüpheli N.B.'nin Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığında verdiği 6 sayfalık ifadeye ulaşıldı.

"BUNU YOK EDECEKSİN"

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre şüpheli N.B. 21 Ağustos günü öğlen saatlerinde köyün şebeke suyunun kesik olması edeniyle muhtar Salim Güran'ı aradığını anlattı.

Salim Güran’ın "Ben arıza için yetkilileri ararım" dediğini iddia eden N.B. bir dakikalık konuşmanın ardından görüşmeyi sonlandırdığını kaydetti. Muhtar ile evlerinin arasında 80-100 metre mesafe olduğunu belirten N.B. ifadesinin devamında şunları söyledi.

"Ben evden aracımla çıktım. Sonra arkamdan Renault marka beyaz renkli ve 47 plakalı araçla Salim Güran'ın geldiğini gördüm. Tam olarak bu yer, mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda bana Salim Güran korna ve selektör yaptı. Ben de bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran bana eliyle göstererek aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek 'bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette ve hareketsiz vaziyette yatan birinin olduğunu gördüm. Ben insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim."

"200 BİN TL VERİRİM"

Bu sırada Salim Güran'ın kendisine "İyi düşün, sana 200 bin TL para veririm" dediğini kaydeden N.B., etrafta kimsenin olmadığını, Salim Güran'ın kendisinden torba istediğini kaydetti.

KIZARIKLIK DETAYI

Şüpheli N.B. ifadesine şöyle devam etti:

"Ben de aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak Salim Güran'a verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde asılı küçük bir çanta vardı. Çocuğu torbaya koyduğumuzda sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı."

Çocuğu çuvala koyduktan sonra ağzını bağlamadan çuvalı, arka koltuğun önündeki ayak paspasının olduğu yere koyduğunu belirten N.B. "Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce göl diye tabir ettiğimiz fakat Eğertutmaz Deresi'ne doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti ve ayrılırken Salim Güran’ın ne yaptığına bakmadım" dedi.

PİŞMAN OLMUŞ

Mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine doğru gittiğini söyleyen N.B. şunları anlattı:

"Yolda giderken pişmanlık duydum. Ancak aldığım şeyden kurtulmam gerektiğini düşündüm ve derenin yanındaki stabilize yoldan aşağıya doğru inerek uygun bir yer baktım. Aracımı derenin kenarında durdurdum, çuvalı aracımdan alarak elime aldım. Çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum çünkü çok telaşlıydım."

"EVE GİDİP NAMAZ KILDIM"

Daha sonra Narin Güran'ın bulunduğu yere inerek çevrede ip aradığını anlatan N.B. ip bulamayınca çocuğun çantasının ipiyle çuvalın ağzını bağladığını ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yere çuvalı bıraktığını kaydetti. N.B. "Çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kg civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan aracıma bindim ve baldızımın evine gittim" ifadelerini kullandı.

Şüpheli N.B., Narin'i dere yatağına bıraktıktan sonra da eve dönüp namaz kıldığını ve aramalara katıldığını söyledi.

GÖRÜŞME KAYITLARINI SİLMİŞ

Narin'i çuvalla dere yatağına gizleme işinin yarım saat sürdüğünü belirten N.B. çuvalın ağzını bağladığı sırada içindekinin Narin Güran olduğunu anladığını kaydetti. N.B. Jandarma'nın kanalın çevresinde arama yaptığında Salim Güran'ın da kanalın içine girerek göstermelik arama yaptığını öne sürdü. Şüpheli köylü, 21 Ağustos'taki görüşme kayıtlarını da sildiğini itiraf etti.