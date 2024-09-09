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  4. Narin olayında yeni gelişme! Adım adım takip etmiş, itirafçı o isim çıktı: 'Nereye gitsem oraya geldi'

Narin olayında yeni gelişme! Adım adım takip etmiş, itirafçı o isim çıktı: 'Nereye gitsem oraya geldi'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.09.2024 17:17
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Diyarbakır'da Narin'in cansız bedeninin bulunması sonrasında gizli bir itirafçı olduğu kamuoyuna yansımıştı. Emniyet güçlerine verdiği ifadedeki sözleri kan donduran itirafçı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Narin'in cansız bedenini taşıdığı aracın görüntüsü basına yansıyan itirafçının, adım adım Didem Arslan'ın muhabirini köyde takip ettiği ortaya çıktı.

Narin olayında yeni gelişme! Adım adım takip etmiş, itirafçı o isim çıktı: 'Nereye gitsem oraya geldi'

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri haber alınamayan Narin Güran'ın dün sabah cansız bedeni bulunmuştu. Amcanın tutuklu olduğu soruşturmada aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bugüne itirafçının emniyette verdiği ifadede kullandığı sözler damga vurdu. Kan donduran ifadeler kullanan itirafçıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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"ARAŞTIRMALARIMIZ SIRASINDA TAKİP ETTİ"

Didem Arslan Yılmaz, Vazgeçme programında Narin'in kaybını araştırmıştı. Aileyi yayınında misafir eden Arslan, bugünkü programında da köyden canlı yayın yaptı.

Didem Arslan'ın muhabiri Narin'in mezarının başında yaptığı yayında itirafçı ile alakalı dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Muhabir "Buraya geldiğimiz günden bu yana peşimde birini hissettim. Nereye gitsem oraya gelen birisi vardı. Beni köydeki araştırmalarımız sırasında takip etti" dedi.

Ayrıca konu ile ilgili kişinin şüpheli davranışlarından rahatsız olan muhabir, oradaki komutanlara şikayetçi olduğunu da belirtti.

ADIM ADIM TAKİP EDEN KİŞİ İTİRAFÇI ÇIKTI

Muhabiri takip edip olaya müdahale etmeye çalışan kişinin ise daha sonra Narin ile ilgili itirafçı olduğunu Arslan açıkladı. Yayın yasağı nedeniyle ismi geçirilmeyen şahıs, gözaltına alındıktan sonra Narin'in cinayetini itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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