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NASA Güneş’i gülerken yakalamıştı! Şimdi ise asık suratlı fotoğrafı gündem oldu... “Ruh hali bozuldu”

23.11.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) geçtiğimiz ay Güneş’in gülen yüzü anımsatan bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirmişti. Bu kez NASA Güneş’in asık suratlı halinin görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı. NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi gönderiye “Geçen ayın gülen yüzünden sonra Güneş’in ruh hali bozuldu” notunu ekledi.

NASA Güneş’i gülerken yakalamıştı! Şimdi ise asık suratlı fotoğrafı gündem oldu... “Ruh hali bozuldu”

Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi geçtiğimiz ay Güneş’in gülen yüzü anımsatan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Güneş’in hareketlerini izleyen birim bu kez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Güneş’in yüzünün asık olduğu bir fotoğrafını yayınladı. NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

“RUH HALİ BOZULDU”

asık suratlı güneş

NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi paylaşımında “Geçen ayın gülen yüzünden sonra, Güneş’in ruh hali bozuldu” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları Güneş’in ruh halindeki değişiklikleri ise insanlara benzetti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “İnsan gibi” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Güneş bir şeylere kızmış gibi görünüyor” dedi.

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Güneş NASA

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