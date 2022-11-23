NASA Güneş’i gülerken yakalamıştı! Şimdi ise asık suratlı fotoğrafı gündem oldu... “Ruh hali bozuldu”

Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi geçtiğimiz ay Güneş’in gülen yüzü anımsatan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Güneş’in hareketlerini izleyen birim bu kez sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Güneş’in yüzünün asık olduğu bir fotoğrafını yayınladı. NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

“RUH HALİ BOZULDU”

NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi paylaşımında “Geçen ayın gülen yüzünden sonra, Güneş’in ruh hali bozuldu” ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları Güneş’in ruh halindeki değişiklikleri ise insanlara benzetti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “İnsan gibi” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Güneş bir şeylere kızmış gibi görünüyor” dedi.