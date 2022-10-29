NASA’dan heyecanlandıran fotoğraf! Güneş’i gülümserken yakaladı... “Peynir de”

Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi ilginç bir keşfe imza attı. Güneş’in hareketlerini izleyen birim sosyal medya hesaplarından güneşin yüzeyinde gülen yüzü anımsatan bir görüntünün oluştuğunu paylaştı. NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

BİLİMSEL OLARAK AÇIKLADILAR

NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’ne ait resmi Twitter hesabındna yapılan açıklamada, “Peynir de! Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i "gülümseyerek" yakaladı. Ultraviyole ışıkta görülen, Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya fışkırdığı bölgelerdir” ifadelerine yer verildi.