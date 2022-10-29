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NASA’dan heyecanlandıran fotoğraf! Güneş’i gülümserken yakaladı... “Peynir de”

29.10.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’ne ait sosyal medya hesabından paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde Güneş’in gülümsüyormuş gibi görünen karesi ilgi çekti. NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi gönderiye “Say cheese (Peynir de)” notunu ekledi.

NASA’dan heyecanlandıran fotoğraf! Güneş’i gülümserken yakaladı... “Peynir de”

Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Dairesi’ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi ilginç bir keşfe imza attı. Güneş’in hareketlerini izleyen birim sosyal medya hesaplarından güneşin yüzeyinde gülen yüzü anımsatan bir görüntünün oluştuğunu paylaştı. NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

BİLİMSEL OLARAK AÇIKLADILAR

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NASA Güneş Dinamikleri Gözlemevi’ne ait resmi Twitter hesabındna yapılan açıklamada, “Peynir de! Bugün, NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'i "gülümseyerek" yakaladı. Ultraviyole ışıkta görülen, Güneş üzerindeki bu koyu lekeler, koronal delikler olarak bilinir ve hızlı güneş rüzgarının uzaya fışkırdığı bölgelerdir” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Güneş NASA

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