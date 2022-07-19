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  4. NASA, Mars’ta gizemli bir keşif yaptı! Bulunan gümüş renkli obje herkesi şaşırttı

NASA, Mars’ta gizemli bir keşif yaptı! Bulunan gümüş renkli obje herkesi şaşırttı

19.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında NASA tarafından Mars’a gönderilen keşif aracı Perseverance ilginç bir keşfe imza attı. Keşif aracından elde edilen görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken Jezero Krateri'nde bulunan gümüş renkli nesne herkesi şaşırtmaya yetti. Sarmal şeklindeki objenin NASA’ya ait bir uzay çöpü olduğu tahmin edildi.

NASA, Mars’ta gizemli bir keşif yaptı! Bulunan gümüş renkli obje herkesi şaşırttı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2021 yılında Mars’ta incelemeler yapmak üzere Perseverance isimli bir keşif aracı göndermişti. İncelemelerde bulunan keşif aracından elde edilen görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde sarmal şeklindeki gümüş renkli bir obje dikkatleri çekti. İlk başta Jezero Krateri’ndeki iki kayanın arasında bulunan objenin ne olduğu kesin olarak bilinemezken yapılan incelemeler sonucunda nesnenin Dünya’dan getirildiği fark edildi. Yapılan incelemelerde bulunan nesnenin 2021 yılında Perseverance'ın gezegene ulaştığı sırada keşif aracından ayrılan bir parça olduğu dile getirildi.

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Mars’ta keşfedilen nesneye dair açıklamalarda bulunan uzmanlar, “Ekibimiz beklenmedik bir keşifte bulundu. Bu, 2021’de Mars’a aracın iniş yaptığı sırada kullanılan füze güdümlü araçtan kalma termal bir battaniye parçası” ifadelerini kullandı.

Futurism’den aktarılan habere göre Perseverance, Mars’ta eskiden yaşam olduğu düşünülen Jezero Krateri’nden örnekler toplamaya devam ediyor. NASA toplanan örneklerin 2033 yılına kadar Dünya’ya geri getirmeyi planladıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Mars
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