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NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi

12.07.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobu James Webb’in çektiği ilk tamamen renkli fotoğraflar dün paylaşılmıştı. Fotoğrafın, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin ve en detaylı fotoğrafı olduğu belirtildi. Dünyanın konuştuğu görüntülere yenileri eklendi. NASA'nın paylaştığı bu görüntülerin, sönmekte olan bir yıldızın patlamasını yansıttığı belirtiliyor.

NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi

Dün Beyaz Saray’daki etkinlikle ABD Başkanı Joe Biden’a verilen bilgilendirme sırasında James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ilk tamamen renkli ve bugüne kadar uzak evrenin çekilmiş en derin ve en detaylı fotoğrafı paylaşıldı. NASA’dan yapılan açıklamada, James Webb’den alınan bu ilk fotoğrafın bugüne kadar uzak evrenin en derin ve en detaylı fotoğrafı olduğu ve kızılötesinde şimdiye kadar gözlemlenen en soluk nesneler de dahil olmak üzere binlerce galaksinin fotoğrafta yer aldığı belirtildi.

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DAHA FAZLA BİLGİ ÖĞRENİLECEK

Açıklamada, Webb’in, Yakın-Kızılötesi Kamerası (NIRCam) tarafından çekilen bu fotoğrafın, Webb’in ‘İlk Derin Alanı’ (First Deep Field) olarak bilinen galaksi kümesi SMACS 0723’ü 4.6 milyar yıl önce ortaya çıktığı şekliyle göstermekte olduğu belirtilirken, “Webb evrendeki en erken galaksileri ararken, araştırmacılar yakında galaksilerin kütleleri, yaşları, geçmişleri ve bileşimleri hakkında daha fazla şey öğrenmeye başlayacaklar” denildi. Dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskobundan gelen bu fotoğrafın, teleskobun ilk tamamen renkli görüntüleri arasında olduğu ve gün içerisinde diğer fotoğrafların da yayınlanacağı ifade edildi.

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NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası ortaklık olan James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık 2021’de Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan ESA’nın Ariane 5 roketiyle fırlatılmıştı. Yaklaşık 1 ay sonra Webb, Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan hedefi ikinci Lagrange noktasına (L2) noktasına ulaşmıştı. NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.

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YENİLERİ EKLENDİ

NASA ve projedeki partnerlerinin, JWST'nin spectra olarak bilinen ilk tam renkli görüntü serisinin tamamını ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılacak canlı yayınla dünya ile paylaştı.

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Patlak Sekiz Bulutsusu veya Güneyin Halka Bulutsusu olarak adlandırılan gezegenimsi bulut, merkezinde sönmekte olan bir yıldızın yarattığı devasa bir gaz ve toz küresi. BBC'nin haberine göre; yıldızlar yaşlandıkça enerji üretim biçimlerini değiştiriyorlar ve dış katmanlarını püskürtüyorlar.

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Güneyin Halka Bulutsusu yaklaşık yarım ışık yılı çapında ve Dünya'ya 2 bin ışık yılı mesafede bulunuyor. Gezegenimsi bulut olarak nitelendirilen bu yapıların gerçekte gezegenlerle bir ilgisi bulunmuyor.


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