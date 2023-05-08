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NASA’nın uydu görüntülerine yansıdı! İzmit Körfezi’nden başlıyor, Pendik açıklarına kadar devam ediyor

08.05.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi’nde deniz turkuaz renge büründü. Yaşanan renk değişimi NASA’nın uydu görüntülerine de yansıdı. Paylaşılan görüntülerde, İzmit Körfezi’nin turkuaz renkte olduğu ve yaşanan renk değişiminin İzmit Körfezi’nden başlayıp, Pendik açıklarına kadar devam ettiği görüldü.

NASA’nın uydu görüntülerine yansıdı! İzmit Körfezi’nden başlıyor, Pendik açıklarına kadar devam ediyor

Geçen yıllarda evsel ya da sanayi atıkları nedeniyle çeşitli bölgelerinde renk değişimlerini yaşanan İzmit Körfezi, bu kez turkuaz renge büründü.

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Yaşanan renk değişimi Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde daha yoğun olarak görüldü.

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Renk değişimi NASA’nın uydu görüntülerine de yansıdı.

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İZMİT KÖRFEZİ TURKUAZ RENGE BÜRÜNDÜ! DEĞİŞİM NASA'NIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE...

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NASA’nın resmi internet sitesinden 4 Mayıs tarihinde paylaşılan görüntülerde, İzmit Körfezi’nin turkuaz renkte olduğu ve yaşanan renk değişiminin İzmit Körfezi’nden başlayıp, Pendik açıklarına kadar devam ettiği görüldü.

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(DHA)

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