Nasıl daha sağlıklı beslenirim? diyenler için sağlıklı yemek tarifleri

Günümüzde sağlıklı beslenme konusunda farkındalık artarken, doğru yemek seçimleri yapmak ve besin değeri yüksek tarifler bulmak önem kazanıyor. "Nasıl daha sağlıklı beslenirim?" merakıyla yola çıkanlar için sağlıklı yemek tariflerini derledik. Her tarif, hem göz zevkinize hitap edecek hem de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılayacak şekilde özenle seçildi. Sağlıklı yaşam için mutfağınızda lezzetli ve besleyici seçeneklere yer açmanın tam zamanı!

KİNOA SALATASI TARİFİ

Kinoa, protein ve lif bakımından zengin bir tahıl olduğu için bu tarif, sağlıklı bir öğle veya akşam yemeği seçeneği olabilir.

Kinoa salatası tarifi için gerekli malzemeler;

1 su bardağı kinoa

2 su bardağı su veya sebze suyu

1 büyük salatalık (rendelenmiş)

1 büyük havuç (rendelenmiş)

1/2 demet taze maydanoz (ince kıyılmış)

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Tuz ve karabiber

Kinoa salatası yapılışı;

Kinoayı iyice yıkayın ve su veya sebze suyu ile birlikte bir tencerede pişirin.

Pişen kinoayı soğumaya bırakın.

Büyük bir kaseye soğumuş kinoayı, rendelenmiş salatalık ve havuçları, ince kıyılmış maydanozu ekleyin.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine dökün ve iyice karıştırın.

Servis yapmadan önce birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

Afiyet olsun!

FIRINDA SEBZELİ TAVUK TARİFİ

Bu tarif, protein ve lif açısından zengin tavuk ile vitamin ve mineral açısından zengin sebzeleri bir araya getirerek dengeli bir öğün sunar.

Fırında sebzeli tavuk için gerekli malzemeler;

4 adet tavuk göğsü

2 büyük patates (küp şeklinde doğranmış)

2 havuç (halka şeklinde dilimlenmiş)

1 büyük soğan (büyük parçalara bölünmüş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik, sarımsak tozu

Fırında sebzeli tavuk yapılışı;

Fırını 200°C'ye ısıtın.

Tavuk göğüslerini ve sebzeleri büyük bir fırın tepsisine yerleştirin.

Zeytinyağı ve baharatları tavuk ve sebzelerin üzerine gezdirin, iyice karıştırın.

Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Folyoyu çıkarın ve tavukların üstü kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin.

Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!

BÖRÜLCE SALATASI TARİFİ

Börülce salatası için gerekli malzemeler;

5 yemek kaşığı haşlanmış kuru börülce

Közlenmiş kapya biber

Salatalık turşusu

Dereotu, maydanoz, yeşil soğan (kuru soğan)

1 yemek kaşığı mısır

Börülce salatası yapılışı;

Kuru börülce çok iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Salatası da oldukça pratik, dengeli, yüksek lif içeriği ile bağırsak hareketlerini düzenleyen, tokluk süresini uzatarak sık acıkmayı geciktiren, zengin vitamin ve mineral içeriği ile doyurucu bir salatadır. Yanında 1 su bardağı ayran ile harika bir ana öğündür. Miktarlar ve malzemeler kişiye ve damak zevkine göre değişkenlik gösterebilir. Yapmanız gereken tek şey tüm malzemeleri derin bir kasede birleştirmek ve karıştırmak.

Afiyet olsun!



