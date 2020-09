Natalie Morales, oyunculuktan yönetmenliğe terfi etti

Natalie Morales, ilk uzun metrajlı filmi için kolları sıvadı. Oyunculuğun yanı sıra kısa filmleri ile tanınan Morales, Plan B filmiyle yeni bir başlangıç yapacak.

Plan B, muhafazakâr bir lise öğrencisini ve ilk cinsel deneyimini pişman edici şekilde yaşayan en yakın arkadaşını odağına alacak. Doğum kontrol konusunda oldukça ünlü olan ilaç Plan B'yi bulmaları için yalnızca 24 saatleri vardır. Gençlik filmi Plan B'nin senaryosunu iZombie'nin yazarlarından Prathi Srinivasan ve Joshua Levy kaleme aldı.

Plan B'nin yönetmen, Natalie Morales'i Santa Clarita Diet, Parks and Recreation, Battle of The Sexes, Girls, Dead To Me, gibi yapımlarla tanıyoruz. Morales, genellikle yan rollerde karşımıza çıkıyordu. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde Happily ve The Little Things yapımlarında karşımıza çıkacak. Warner Bros imzalı The Little Things'in oyuncu kadrosunda Denzel Washington ve Rami Malek gibi yıldız isimler bulunuyor.