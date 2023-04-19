Sosyal medya bu gezginleri konuşuyor! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar...“Nefret edenler bize sapık diyorlar ama...”

Fiona ve Michael Discombe isimli İngiliz gezgin bir çift, dünyayı çıplak gezerek herkesin ilgisini çekti. Seyahatleri için 19 bin dolar (yaklaşık 368 bin 548 TL) harcadıktan sonra yeni rotaları için hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Dünyayı dolaşan diğer gezginlerden farklı olarak seyahatlerinde çıplak kalmayı tercih eden çift kısa sürede sosyal medyada fenomene dönüştü.

“KENDİMİ İLK KEZ ÖZGÜR HİSSETTİM”

Natüralizmi benimsedikten sonra hayatlarının yeni bir çizgide yeniden oluştuğunu dile getiren Fiona, “Hayatımda ilk kez özgür hissettim. Sonunda vücudumu kabul ettim. Yeni yerler keşfetmeyi çok seviyoruz. Yeni maceralarla birlikte aslında kendimizi de yeniden keşfettik. Bu iki yönlü bir yolculuktu. Tayland ve Grönland da dahil olmak üzere mümkün olduğu kadar çok natürist yeri ziyaret etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarının ilgi çekmesinin yanında tepkilerle karşılandığını söyleyen Michael, “Yaşam tarzımızın gizemini ortadan kaldırmayı düşündük. Daha fazla insanı bedenlerine güvenmeleri konusunda teşvik etmeye çalışıyoruz. Artık aynaya bakma konusunda kendime daha fazla güveniyorum. Kusurlarımı fark ederek kendimi kabul ediyorum.” diye konuştu.