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NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 21:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesini açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda kişi "NAVTEX nedir?" ve "NAVTEX ilan etmek ne demek?" sorularının cevabını aradı. İşte NAVTEX'le ilgili merak edilenler...

NAVTEX nedir? NAVTEX ilan etmek ne demek?

Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesi Doğu Akdeniz'de de hareketliliğe neden olurken Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesi sonrasında Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

Yaşanan gelişme basında geniş yankı bulurken sosyal medyada çok sayıda kişi "NAVTEX nedir?" ve "NAVTEX ilan etmek ne demek?" sorularının cevabını aradı. İşte NAVTEX'le ilgili merak edilen tüm detaylar.

NAVTEX NEDİR?

Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.

Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.


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