Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları, uçak seferlerinde aksamalara neden oldu. Şiddetli yağış ve yıldırım oluşumuna yol açan kümülonimbus bulutları, kentteki hava trafiğini olumsuz etkiledi.

Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu bulutlardan uzak durmaya çalışan pilotlar, havada tur atmak zorunda kaldı.

PİLOTLARDAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNE UYARI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güzergâhlarında değişiklik yapmak zorunda kalan pilotlar, hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçti.

Pilotlar, uçuş sırasında karşılaştıkları olumsuz hava koşullarının bulunduğu koordinatları kontrolörlere bildirerek hava trafiğinin güvenli şekilde yönetilmesine katkı sağladı.

BAZI UÇAKLAR BAŞKA HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, görüş mesafesinin azalmasına da neden oldu.Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanan bazı uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.

Kümülonimbus bulutlarının neden olduğu hava koşulları, İstanbul'daki uçuş operasyonlarını olumsuz etkiledi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır