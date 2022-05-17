Naz Mila 'Sevişme sahnesinde daha güzel oynardın' yorumuna bomba bir yanıt verdi

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Naz Mila, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. İzdivaç programı ile tanınan ve sansasyon yaratan müstehcen paylaşımları ile sürekli gündemde kalan sosyal medya fenomeni Naz Mila bir korku filminde rol aldı.

Filmden sahnelerini takipçileriyle paylaşan Naz Mila gelen sorulara da yanıt verdi.

Naz Mila'ya bir takipçisi "Bu filmde sevişme sahnesi olsaydı daha güzel oynardın bence. Sence?" diye sordu.

Gelin adayı Naz Mila bu soruya "Fethiye'de çekildiğim filmde sevişme sahnesi vardı. Gayet güzel oynadım" yanıtını verdi.





