MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Naz Mila 'Sevişme sahnesinde daha güzel oynardın' yorumuna bomba bir yanıt verdi

Naz Mila 'Sevişme sahnesinde daha güzel oynardın' yorumuna bomba bir yanıt verdi

17.05.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen gelin adayı Naz Mila, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bir korku filminde rol alan Naz Mila takipçisinden gelen "Sevişme sahnesinde daha güzel oynardın" yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Naz Mila 'Sevişme sahnesinde daha güzel oynardın' yorumuna bomba bir yanıt verdi

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Naz Mila, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. İzdivaç programı ile tanınan ve sansasyon yaratan müstehcen paylaşımları ile sürekli gündemde kalan sosyal medya fenomeni Naz Mila bir korku filminde rol aldı.

Filmden sahnelerini takipçileriyle paylaşan Naz Mila gelen sorulara da yanıt verdi.

Ekran Alıntısı

Naz Mila'ya bir takipçisi "Bu filmde sevişme sahnesi olsaydı daha güzel oynardın bence. Sence?" diye sordu.

Gelin adayı Naz Mila bu soruya "Fethiye'de çekildiğim filmde sevişme sahnesi vardı. Gayet güzel oynadım" yanıtını verdi.

nazmila

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir yalan daha! Ağlayarak itiraf etti: 7 milyon doları...Bir yalan daha! Ağlayarak itiraf etti: 7 milyon doları...
Atatürk dizisinden alacağı ücreti duyunca...Atatürk dizisinden alacağı ücreti duyunca...
İdo Tatlıses'in eşinden sütyensiz poz! "İlah mısın silah mısın?"İdo Tatlıses'in eşinden sütyensiz poz! "İlah mısın silah mısın?"
Anahtar Kelimeler:
Naz Mila
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Zam haberi sonrası reyonu boşalttılar! Zincir markete ceza!

Yaz sezonunu açan Gülşen Bubikoğlu hayran bıraktı

Yaz sezonunu açan Gülşen Bubikoğlu hayran bıraktı

İbrahim Tatlıses'in elini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in elini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılıp şampiyon takıma gidiyor

Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Her duyduğunuza inanmayın! Tasarruf için yapmanız gereken...

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Seks işçisi ama seks yapmaması için ona binlerce dolar ödeniyor!

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Şeytanın aklına gelmez! İçinde ne var?

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.