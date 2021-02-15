Nazlı Kurbanzade kimdir? Nazlı Kurbanzade kaç yaşında, nereli? Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal hamile mi?

Ünlü oyuncu Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade son olarak yaptıkları paylaşımla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Paylaşımın ardından ünlü çiftin hayranları ikinci çocuk müjdesiyle ilgili heyecanlanmaya başladı. Peki, Nazlı Kurbanzade kimdir? Nazlı Kurbanzade kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

ALİ SUNAL’IN EŞİ NAZLI SUNAL HAMİLE Mİ?

Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile ikinci çocuk haberinin müjdesini verdi. İkinci defa hamile olan Sunal, eşi Ali Sunal ve kızı ile birlikte çektirdiği fotoğrafına “Fotoğraftaki dördüncüyü bulunuz” notunu ekledi. Aynı paylaşımı daha sonra Ali Sunal da yaptı ve ikinci defa baba olacağını hayranlarına müjdeledi.

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan Bülent Kurbanzade’nin kızı olan Nazlı Kurbanzade yaş olarak şu anda 30’lu yaşlarındadır. 2006 yılında Koç Üniversitesi’ndeki lisans eğitimine başlayan Kurbanzade 2010 yılında bu üniversiteden mezun oldu. Aynı zamanda Cornell Law School’da eğitim gördü. Avukat olan Kurbanzede Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile 2018 yılında dünya evine girdi.