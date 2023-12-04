Ne Gemiler Yaktım'ın Başkomiser Toprak'ı Erkan Kolçak Köstendil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Erkan Kolçak Köstendil dizileri

Erkan Kolçak Köstendil, Ne Gemiler Yaktım dizisinin 1. bölümü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Erkan Kolçak Köstendil, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da Toprak karakterini canlandırıyor. Birçok tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanınmıştı. İşte, Ne Gemiler Yaktım'ın Toprak'ı Erkan Kolçak Köstendil'in hayatı ve biyografisi...

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil,16 Ocak 1983 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Birçok tiyatro oyununda oynadı. Fakat 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 4. sezonunda "Galerici" rolü ile yer aldı. Sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı. Birçok projede yer alan ünlü oyuncu Ulan İstanbul adlı dizideki "Karlos" karakteri ile tanınmıştır.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL EVLİ Mİ?

Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu Cansu Tosun ile evlidir. Çiftin Marsel adında bir oğlu vardır.

NE GEMİLER YAKTIM'IN TOPRAK'I ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2002 Yılan Hikâyesi

2005 Kurtlar Vadisi

2009-2012 Sakarya Fırat

2012 Babalar ve Evlatlar

2013 Merhamet

2014-2015 Ulan İstanbul

2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2016 Familya Toprak

2017 Bir Deli Sevda

2017-2021 Çukur

2019 Çarpışma

2023- Ne Gemiler Yaktım

İnternet dizi ve filmleri:

2017 Görünen Adam Kurtuluş

2022 Gönül Piroz

2023 Yaratılan İhsan

Sinema:

2008 Güz Sancısı Nümayişçi Yardımcı oyuncu

2009 M.A.T Emre

Melekler ve Kumarbazlar Çaycı Yardımcı oyuncu

Mukadderat

2014 İtirazım Var Süperman Yardımcı oyuncu

Yağmur: Kıyamet Çiçeği Şenol Başrol oyuncusu

2015 Yok Artık! Taksici Fikret

Kara Bela Güven

Takım: Mahalle Aşkına

2017 Babam Deniz

Put Şeylere

2018 Müslüm Pavyon Sahibi Konuk oyuncu

2019 Sibel Ali Başrol oyuncusu

Türk İşi Dondurma Deveci Ali

2022 Bandırma Füze Kulübü Necati

Tamirhane İdris Başrol oyuncusu, Yönetmen

Yakında Metamorph Başrol oyuncusu

Yakında İyi Bir Aile Değiliz Hızır





