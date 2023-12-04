Ne Gemiler Yaktım'ın Başkomiser Toprak'ı Erkan Kolçak Köstendil kimdir, nereli ve kaç yaşında? Erkan Kolçak Köstendil dizileri

Erkan Kolçak Köstendil, Ne Gemiler Yaktım dizisinin 1. bölümü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Erkan Kolçak Köstendil, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da Toprak karakterini canlandırıyor. Birçok tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, Ulan İstanbul dizisindeki rolü ile Türkiye'de geniş kitlelerce tanınmıştı. İşte, Ne Gemiler Yaktım'ın Toprak'ı Erkan Kolçak Köstendil'in hayatı ve biyografisi...
Erkan Kolçak Köstendil,16 Ocak 1983 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.
Birçok tiyatro oyununda oynadı. Fakat 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 4. sezonunda "Galerici" rolü ile yer aldı. Sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı. Birçok projede yer alan ünlü oyuncu Ulan İstanbul adlı dizideki "Karlos" karakteri ile tanınmıştır.
Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu Cansu Tosun ile evlidir. Çiftin Marsel adında bir oğlu vardır.
2002 Yılan Hikâyesi
2005 Kurtlar Vadisi
2009-2012 Sakarya Fırat
2012 Babalar ve Evlatlar
2013 Merhamet
2014-2015 Ulan İstanbul
2015-2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2016 Familya Toprak
2017 Bir Deli Sevda
2017-2021 Çukur
2019 Çarpışma
2023- Ne Gemiler Yaktım
İnternet dizi ve filmleri:
2017 Görünen Adam Kurtuluş
2022 Gönül Piroz
2023 Yaratılan İhsan
Sinema:
2008 Güz Sancısı Nümayişçi Yardımcı oyuncu
2009 M.A.T Emre
Melekler ve Kumarbazlar Çaycı Yardımcı oyuncu
Mukadderat
2014 İtirazım Var Süperman Yardımcı oyuncu
Yağmur: Kıyamet Çiçeği Şenol Başrol oyuncusu
2015 Yok Artık! Taksici Fikret
Kara Bela Güven
Takım: Mahalle Aşkına
2017 Babam Deniz
Put Şeylere
2018 Müslüm Pavyon Sahibi Konuk oyuncu
2019 Sibel Ali Başrol oyuncusu
Türk İşi Dondurma Deveci Ali
2022 Bandırma Füze Kulübü Necati
Tamirhane İdris Başrol oyuncusu, Yönetmen
Yakında Metamorph Başrol oyuncusu
Yakında İyi Bir Aile Değiliz Hızır