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  4. Ne seninle ne sensiz! Sürekli kavga eden çift çareyi kelepçede buldu

Ne seninle ne sensiz! Sürekli kavga eden çift çareyi kelepçede buldu

12.03.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Ne seninle ne sensiz! Sürekli kavga eden çift çareyi kelepçede buldu

Viktoria Pustovitova ve Alexander Kudlay, Sevgililer Günü'nde birbirlerine zincirlendi ve en az üç ay boyunca kelepçe ile yaşamaya devam etmeyi planladıklarını söyledi. Çift, 'kavga etmekten yorulunca çareyi bunda bulduk' diyor.

Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yaşayan çift, kavga etmekten yorulunca çareyi kelepçede buldu. 3 ay boyunca birbirlerini kelepçeyle bağlı olarak yaşama kararı alan çift, deneyimlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Ukrayna'da yaşayan online satış temsilcisi Alexandr Kudlay (33) ve güzellik uzmanı Viktoria Pustovitova'nın (28) birliktelikleri, geçen zamanla birlikte iki taraf için de can sıkıcı bir hale geldi.

Sürekli kavga eden ve her hafta ayrılmayı deneyen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilişkilerinin bu şekilde sürmeyeceğine karar verdi.

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ÜÇ AY BOYUNCA KELEPÇELİ YAŞAYACAKLAR

3 ay boyunca birbirlerine kelepçelenmiş şekilde yaşamaya karar veren çift, bu deneyi sosyal medyada da yayınlamaya karar verdi. Reuters'a konuşan Kudlay, fiziksel konfor nedeniyle ilk günlerde çok zorlandıklarını, ancak ilerleyen günlerde giderek yeni duruma alıştıklarını söyledi.

Kudlay, fikri, Pustovitova ondan ayrılmak istedikten sonra ortaya atmış: “Haftada bir veya iki kez ayrılırdık. Gene bir kavga sırasında Vika bir kez daha ayrılmamız gerektiğini söylediğinde, ‘O zaman seni kendime bağlayacağım’ dedim.”

HER ŞEYİ BİRLİKTE YAPIYORLAR

Reuters’in aktardığına göre Pustovitova öneriyi duyduğunda ilk başta reddedip telefonu kapatmış ancak sonunda fikrini değiştirmiş. Yaklaşık bir aydır hiçbirinin kişisel alanı yok ve market alışverişinden sigara molalarına kadar her şeyi birlikte yapıyorlar.

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Kudlay'i çok sevdiği için bu teklifi reddedemediğini söyleyen Pustovitova, bunun geçmişte yaşadığı hiçbir şeye benzemediğine de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bu yeni hayatlarına dair görüntüler paylaşan çift, Ukrayna televizyonlarında da boy gösterdi.

Kelepçe kararının ardından da kavgalarına devam eden çift, artık taraflardan biri ayrılmak istediğinde eşya toplamak yerine konuşarak anlaşmayı tercih ediyor.

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EN ÇOK MERAK EDİLENLERDEN BİRİ TUVALET!

Sosyal medya paylaşımları ilgi çeken çift hakkında en çok merak edilenlerden biri de banyo ve tuvalet alışkanlıklarının nasıl değiştiği...

Çiftin aldığı karar gereği; ikiliden biri dışarıda beklerken, diğeri banyo ve tuvalet gibi ihtiyaçlarını gideriyor.


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