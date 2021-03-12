Ne seninle ne sensiz! Sürekli kavga eden çift çareyi kelepçede buldu

Kudlay, fikri, Pustovitova ondan ayrılmak istedikten sonra ortaya atmış: “Haftada bir veya iki kez ayrılırdık. Gene bir kavga sırasında Vika bir kez daha ayrılmamız gerektiğini söylediğinde, ‘O zaman seni kendime bağlayacağım’ dedim.”

3 ay boyunca birbirlerine kelepçelenmiş şekilde yaşamaya karar veren çift, bu deneyi sosyal medyada da yayınlamaya karar verdi. Reuters'a konuşan Kudlay, fiziksel konfor nedeniyle ilk günlerde çok zorlandıklarını, ancak ilerleyen günlerde giderek yeni duruma alıştıklarını söyledi.

Sürekli kavga eden ve her hafta ayrılmayı deneyen çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilişkilerinin bu şekilde sürmeyeceğine karar verdi.

Ukrayna'da yaşayan online satış temsilcisi Alexandr Kudlay (33) ve güzellik uzmanı Viktoria Pustovitova'nın (28) birliktelikleri, geçen zamanla birlikte iki taraf için de can sıkıcı bir hale geldi.

HER ŞEYİ BİRLİKTE YAPIYORLAR

Reuters’in aktardığına göre Pustovitova öneriyi duyduğunda ilk başta reddedip telefonu kapatmış ancak sonunda fikrini değiştirmiş. Yaklaşık bir aydır hiçbirinin kişisel alanı yok ve market alışverişinden sigara molalarına kadar her şeyi birlikte yapıyorlar.

Kudlay'i çok sevdiği için bu teklifi reddedemediğini söyleyen Pustovitova, bunun geçmişte yaşadığı hiçbir şeye benzemediğine de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesaplarından düzenli olarak bu yeni hayatlarına dair görüntüler paylaşan çift, Ukrayna televizyonlarında da boy gösterdi.

Kelepçe kararının ardından da kavgalarına devam eden çift, artık taraflardan biri ayrılmak istediğinde eşya toplamak yerine konuşarak anlaşmayı tercih ediyor.

EN ÇOK MERAK EDİLENLERDEN BİRİ TUVALET!

Sosyal medya paylaşımları ilgi çeken çift hakkında en çok merak edilenlerden biri de banyo ve tuvalet alışkanlıklarının nasıl değiştiği...

Çiftin aldığı karar gereği; ikiliden biri dışarıda beklerken, diğeri banyo ve tuvalet gibi ihtiyaçlarını gideriyor.



