Ne söyleyeceği merak ediliyordu! Apple CEO'su Tim Cook'tan teknoloji dünyasını kasıp kavuran konuyla ilgili açıklama

Mashable'ın haberine göre Apple CEO'su Tim Cook, yapay zekayı büyük potansiyele sahip bir şey olarak kabul etti ancak bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...

APPLE CEO'SU TIM COOK'TAN YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

Perşembe günü şirketin toplantısı sırasında bir muhabirin sorusunu yanıtlayan Tim Cook, "Bu tür şeylere nasıl yaklaştığınız konusunda ölçülü ve dikkatli olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Cook, yapay zekayla ilgili "Bir dizi farklı yerde çözülmesi gereken bir dizi sorun var, ancak potansiyel kesinlikle çok ilginç" ifadelerini kullandı.

Cook, Apple Watch ve iPhone'daki düşme ve trafik kazası algılama özellikleri de dahil olmak üzere Apple'ın yapay zeka ve makine öğrenimini kendi ürünlerine nasıl entegre ettiğini açıkladı. Ancak herkesin merak ettiği bir konuya, üretken yapay zeka (ChatGPT'nin arkasındaki teknoloji) konusuna direkt olarak değinmedi.

"ÜRÜNLERİMİZDE ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cook sözlerini "Yapay zekayı çok büyük bir değer olarak görüyoruz ve ürünlerimizde çok dikkatli bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz." diyerek sonlandırdı.

Cook'un yorumlarının, üretken yapay zekayı arama ürünlerine entegre etmekte acele eden Microsoft ve Google'a karşı eleştiri olarak yorumlanabileceğini öne sürenler var.

Apple, üretken yapay zekayı kullanabileceği devasa bir platforma sahip olsa da ChatGPT gibi dil tabanlı bir yapay zeka modelini ürünlerine entegre etmek için acele etmiyor gibi görünüyor.

Apple'ın üretken yapay zekayı yaygın olarak kullanılan ürünlerinden birine entegre etme konusunda dikkatli olmasının başka nedenleri de olabileceği öne sürülüyor.

Örneğin, mart ayında İtalya'nın veri koruma ajansı, kullanıcı verilerinin yeterince korunmadığı ve reşit olmayanların hizmeti kullanmasını engelleyecek bir mekanizma bulunmadığı gerekçesiyle ChatGPT'yi İtalya'da yasaklamıştı.

