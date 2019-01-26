Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde

İşte okurken güzünüzü güldürecek haftanın en iyi tweetleri...
Yılmaz Özdil kitabımın fiyatı öğretmen maaşını geçmesin demiş.— Okazy (@erutolkien) 22 Ocak 2019
Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı kendi hayatını anlatan bir film yapsın ve adı da "Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı" olsun istiyorum.— gökhan yücel (@gokhanyucel) 22 Ocak 2019
Var ulan var kendi hür irademizle zevkle yiyoruz hayvan gibi iyi vitamin deposu daha ne olsun. Şunu seven var mı bunu seven var mı yecüc mecüc gibi istila ettiniz siteyi be https://t.co/GxMnduhYrm— Piero (@arjantinmavisi) 20 Ocak 2019
flört nedir, nasıl biter? pic.twitter.com/mEzeeB6JwU— Bir garip meczup (@erendemezler) 21 Ocak 2019
Kusursuz bir shop olmuş tebrikler merve hanım pic.twitter.com/w7Tmae2nU0— RULING (@atavrattroll) 24 Ocak 2019
goz makyajim guzel olunca ben pic.twitter.com/vDnMfqUQRL— licc (@grahamlicc) 21 Ocak 2019
yav siz nasıl şizofren insanlarsınız böyle aq adama isim soyisim koyup hikaye yazmış bi de ruh hastası herif pic.twitter.com/0BzMrwA5PV— tekashi tahir69 (@6lti9okuz) 23 Ocak 2019
Dudağa doğal ton sürünce makyajsız sanıyo erkekler lol https://t.co/6FDm7Z2dld— Merisü (@Roxabbe) 23 Ocak 2019
İlk defa buluştuğu kadının, Instagram fotoğraflarıyla gerçek halini karşılaştıran adam.— Abdi Baktur (@abdibaktur) 23 Ocak 2019
Instagram vs Gerçek Hayat pic.twitter.com/ujE6StsOj5
Sevelim sevilelim yazısını ilk defa görenler fav pic.twitter.com/GpIyCTX87y— Pablo Mugo (@goodlifess_) 20 Ocak 2019
kiz/erkek pubg yer gosterme teknikleri— lermi (@buraklermi) 22 Ocak 2019
erkek: kanka 150-155 arasi evin arkasina dogru biri girdi dikkat edin
kiz: surda biri var
biz:nerde
kiz: surda
Hafta içi 17:00-19:00 arası zorlu center alt geçiti pic.twitter.com/7uyDk5HdKC— Dino Siffredi (@DinoSiffredi) 23 Ocak 2019
- ben çocuğumun terbiyesini veriyorum merak sen etme!— Yekpare ek yeri yok (@yekpare) 24 Ocak 2019
- oboffucovuu!
- şşş tamam sus!
- abııvaaakoğğm
- Samet dedim! pic.twitter.com/pB9Kc8ORKA
Bohemlik ✔— Berkay Castelli (@neontempura) 20 Ocak 2019
Hayvan sevgisi ✔
Atılganlık ✔
Bakımlı saçlar ✔
Seviyeli Alkol tüketimi ✔
Protein ağırlıklı beslenme ✔
Birey merkezli yaşam tarzı ✔
Atletiklik ✔
Kadınlara saygılı ✔
Yerine göre sert yerine göre duygusal ✔ pic.twitter.com/s35vD65Jkw
E hepinizin başı açık? pic.twitter.com/eRcBuVWl4O— Hüm (@efruzen) 24 Ocak 2019
Dedeye bak nil timsahı https://t.co/FtinjQZ1tS— EnesK (@SirAmor_ti) 18 Ocak 2019
Bebekler neden dişşiz doğmalı pic.twitter.com/ilAaIl8zQ0— Ahura mazda (@comeoffire) 20 Ocak 2019
dışarı çıktığınızda, garsona mağaza çalışanına simitçisinden esnafına herkese düzgün davranmak zorundasınız kimse para kazandığı yerde sizin psikolojinizi çekmek zorunda değil sizi ananız çeksin hizmetinizi alın defolun gidin— out of context irem (@pirayvit) 23 Ocak 2019
Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!
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