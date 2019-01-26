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Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 26.01.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bu hafta da gerek Türkiye gündemi, gerekse sosyal medya gündemi açısından dopdolu bir hafta oldu. Yorucu haftayı geride bırakırken, şimdi arkamıza yaslanıp keyiflenme zamanı.

Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde

İşte okurken güzünüzü güldürecek haftanın en iyi tweetleri...


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