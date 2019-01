Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde

İşte okurken güzünüzü güldürecek haftanın en iyi tweetleri...

Var ulan var kendi hür irademizle zevkle yiyoruz hayvan gibi iyi vitamin deposu daha ne olsun. Şunu seven var mı bunu seven var mı yecüc mecüc gibi istila ettiniz siteyi be https://t.co/GxMnduhYrm