Ne yaptın Şeyma! Şeyma Subaşı yağlandı

Pandemi sebebiyle yaz aylarını Çeşme-Bodrum arasında geçiren Şeyma Subaşı yeniden yurt dışı tatillerine başladı. Sosyal medya hesabından sık sık yurt dışı tatillerini paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi olan Subaşı soluğu çok sevdiği Miami'de aldı.

Miami’de arkadaşlarıyla beraber tatil yapan Subaşı bikini pozlarıyla dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştirilen Subaşı her anını paylaşma olayını biraz abarttı. Şeyma Subaşı son olarak bikinili halini video alıp vücudunun her yerini yağladığı anları paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın o anları da sosyal medyada tepki çekti. Şeyma Subaşı'na 'Bu kadarına gerek var mıydı' yorumları yapıldı.



