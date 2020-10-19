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Ne yaptın Şeyma! Şeyma Subaşı yağlandı

19.10.2020 09:23 | Son Güncelleme:
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Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı her anını paylaşmaya devam ediyor. Subaşı bikinili fotoğraflarının ardından şimdi de yağlandığı anları paylaştı.

Pandemi sebebiyle yaz aylarını Çeşme-Bodrum arasında geçiren Şeyma Subaşı yeniden yurt dışı tatillerine başladı. Sosyal medya hesabından sık sık yurt dışı tatillerini paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi olan Subaşı soluğu çok sevdiği Miami'de aldı.

Miami’de arkadaşlarıyla beraber tatil yapan Subaşı bikini pozlarıyla dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştirilen Subaşı her anını paylaşma olayını biraz abarttı. Şeyma Subaşı son olarak bikinili halini video alıp vücudunun her yerini yağladığı anları paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın o anları da sosyal medyada tepki çekti. Şeyma Subaşı'na 'Bu kadarına gerek var mıydı' yorumları yapıldı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
şikayet etsinler, bu kadın instagram dan milyonlarca lira kazanıyor, devlet neden vergi almıyor bu insanlardan? bir düzenleme yapılmalı sosyal medya reklamlarından para kazananların hepsinden vergi alınmalı. maliye bakanlığı anca sigaraya elektriğe vergi yüklüyor. Şeyma'dan alsalar Türkiye iflah olur.
gereksiz
ACUNUN ESERI

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