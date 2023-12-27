Nebahat Çehre paylaştı, akıllara Bihter Ziyagil'in o repliği geldi! 'Seni yaşamamayı dilerdim'

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran ünlü oyuncu, sosyal medyada 'yeni yıl' temalı bir paylaşım yaptı. Çehre'nin o paylaşımı akıllara dizide Beren Saat'in hayat verdiği Bihter Ziyagil karakterinin bir repliğini getirdi.

"2023 YILI SENİ YAŞAMAMAYI DİLERDİM"

Çehre, bir çam ağacının yanında çektirdiği pozunu paylaştı. O pozun altına ise "2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim. 2024 bütün dünyaya sevgi diliyorum. Deprem konusunda daha bilinçli olduğumuz, savaşların olmadığı, sanatın siyasetten daha fazla konuşulduğu, mutluluk, sağlık ve bol kahkaha diliyorum. Sizleri seviyorum" notunu düştü.

Çehre'nin paylaşımındaki "2023 yılı seni yaşamamayı dilerim" sözü, Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter Ziyagil karakterinin Behlül Haznedar karakterine yönelik söylediği "Hiç yaşamamış olmayı dilerdim bu seneyi. Unutana kadar acıyla, nefretle hatırlayacağım" repliğini hatırlattı.









