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Nebahat Çehre paylaştı, akıllara Bihter Ziyagil'in o repliği geldi! 'Seni yaşamamayı dilerdim'

27.12.2023 16:16 | Son Güncelleme:
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Bir dönem ekranları kasıp kavuran Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterine hayat veren Nebahat Çehre'den 'yeni yıl' ve 'deprem' temalı bir paylaşım geldi. Çehre'nin paylaştığı fotoğrafının altına eklediği "2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim" notu akıllara, dizide Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil'in sözünü getirdi.

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran ünlü oyuncu, sosyal medyada 'yeni yıl' temalı bir paylaşım yaptı. Çehre'nin o paylaşımı akıllara dizide Beren Saat'in hayat verdiği Bihter Ziyagil karakterinin bir repliğini getirdi.

"2023 YILI SENİ YAŞAMAMAYI DİLERDİM"

Çehre, bir çam ağacının yanında çektirdiği pozunu paylaştı. O pozun altına ise "2023 yılı seni yaşamamayı dilerdim. 2024 bütün dünyaya sevgi diliyorum. Deprem konusunda daha bilinçli olduğumuz, savaşların olmadığı, sanatın siyasetten daha fazla konuşulduğu, mutluluk, sağlık ve bol kahkaha diliyorum. Sizleri seviyorum" notunu düştü.

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Çehre'nin paylaşımındaki "2023 yılı seni yaşamamayı dilerim" sözü, Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter Ziyagil karakterinin Behlül Haznedar karakterine yönelik söylediği "Hiç yaşamamış olmayı dilerdim bu seneyi. Unutana kadar acıyla, nefretle hatırlayacağım" repliğini hatırlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı Memnu dizisi Nebahat Çehre
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