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Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 09:54 | Son Güncelleme

Türk Sineması'nın en şık giyinen kadınlarından Nebahat Çehre, karantina günlerini tasarım yaparak geçirdi. 40 parçalık özel bir kapsül koleksiyon hazırlayan Çehre, karantina dönemindeki içinde birden fazla kadının olduğunu keşfettiğini söyledi.

Nebahat Çehre sektör değiştirdi! İşte yeni mesleği

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 76 yaşındaki Nebahat Çehre, Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dünya starlarını giydiren, Afffair markasının kurucusu Rufat İsmayil ile anlaştı. Ortak bir çalışma sonucu yeni bir koleksiyon hazırlayan usta isim, karantina döneminde içindeki kadını keşfettiğini söyledi.

"KARANTİNADA İÇİMDEKİ KADINLARI KEŞFETTİM"

40 parçalık özel kapsül koleksiyon hazırlayan Çehre, çok heyecanlı olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Karantinada içimde birden fazla kadın olduğunu keşfettim. Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçti. ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı. Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Aslında çok para harcanmadan da şık olunabilir. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil'de dünya çapında bir modacı. Ona çizimlerimi gösterdim. Çok beğendi. Yenileyerek üzerine de eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık." (SnobMagazin)

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