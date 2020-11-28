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Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz

28.11.2020 15:24 | Son Güncelleme:
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Necip Memili: Burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz

Geçtiğimiz aylarda baba olan oyuncu Necip Memili, kızı Asya ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Memili'nin "Ben ne yapayım? Bu kız ile burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz" notunu düştüğü gönderiye takipçilerinden beğeni yağdı.

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da 'Cumali' karakterini canlandıran Necip Memili, geçtiğimiz aylarda baba oldu.

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40 yaşındaki Memili, yaklaşık dört aylık olan kızı Asya ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Memili'nin "Ben ne yapayım? Bu kız ile burunlarımızı tokuşturmayı seviyoruz" notunu düştüğü paylaşıma takipçilerinden beğeni ve "Maşallah" yorumu yağdı.
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Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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