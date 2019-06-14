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Nedir bu kadınların başına gelenler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 14.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bu yazıda, son derece garip ve eğlenceli durumlarla karşı karşıya kalan talihsiz kadınların komik fotoğraflarını listeledik. Hepsine baktığınızda kesinlikle sizi bir gülme tutacak. Okumaya devam edin ve eğlencenin tadını çıkarın.

Nedir bu kadınların başına gelenler!

İnsanların başına her an her yerde garip şeyler gelebilir. Bu normaldir. Ancak akıllı telefonlar ve dijital kameralar dünyasında bu garip anlar anında tüm dünyanın gülmesi için sosyal medyada elden ele dolaşır. Garip bir karmaşa içindeki siz değilseniz, tüm gösteri onu gerçek hayatta veya sosyal medyada gören herkes için oldukça eğlencelidir. Bu yazıda da birbirinden tahlihsiz kadınların yaşadığı o komik durumları bir araya getirdik. Çoğumuz bu trajikomik durumlara aşina olabiliriz ve buradaki durumları çoğu kadın yaşamış olabilir.

İşte o talihsiz anlar...

Biri ablamızı uyarsın!

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Bu bir şaka mı?

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Çok geçmiş olsun!

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Kararsızlık?!

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Böyle arkadaş olur mu?

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Yorumsuz...

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Domuzlar acıkmış

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Tarak sanarsın ama o saç için makastır!

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Hayal edilen ve aslında olan!

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Güzel olayım derken...

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Bir ambalaj kazası daha...

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Topuklu giyenler anladı bile...

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Kadınlarda çareler tükenmez!

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Canım o ot değil yalnız!

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Kızların gözü yaşlı...

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O tayt olmuş be ablam!

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Etek giyen her kızın korkulu rüyası...

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Tayt var mı yok mu?

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Kilo mu almışım ne!

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Evden çıkarken aynaya baksaydın keşke...

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Çocuk olmak için artık çok geç...

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trajikomik fotoğraflar kadın komik fotoğraflar ilginç haberler talihsizlik

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