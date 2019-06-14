Nedir bu kadınların başına gelenler!

İnsanların başına her an her yerde garip şeyler gelebilir. Bu normaldir. Ancak akıllı telefonlar ve dijital kameralar dünyasında bu garip anlar anında tüm dünyanın gülmesi için sosyal medyada elden ele dolaşır. Garip bir karmaşa içindeki siz değilseniz, tüm gösteri onu gerçek hayatta veya sosyal medyada gören herkes için oldukça eğlencelidir. Bu yazıda da birbirinden tahlihsiz kadınların yaşadığı o komik durumları bir araya getirdik. Çoğumuz bu trajikomik durumlara aşina olabiliriz ve buradaki durumları çoğu kadın yaşamış olabilir.
İşte o talihsiz anlar...
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