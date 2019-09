Need for Speed Heat fizik motoruyla hayal kırıklığı yarattı

Electronic Arts’ın köklü oyun serilerinden biri olan Need for Speed önümüzdeki ay yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak. Hatırlanacağı üzere EA geçtiğimiz E3’te Need for Speed Heat için kapsamlı bir sunum gerçekleştirmişti. Nitekim Gamescom 2019 etkinliğinde de kısa bir oynanış videosu yayınlandı. Fakat yayınlanan bu video oyun severleri pek de tatmin etmedi.

Geçtiğimiz gün CROWNED isimli YouTube hesabından yaklaşık olarak 2.5 saat uzunluğunda yeni bir oynanış videosu daha paylaşıldı.

Gelelim video ile ilgili değerlendirmelere. Açık konuşmak gerekirse, NFS Heat oynanış dinamikleri açısından geçmiş NFS oyunlarından pek de farklı görünmüyor. Oyun ile ilgili eleştiri alabilecek en büyük unsur ise fizik. Kırılan, dökülen bariyerleri saymazsak oyunda fizik namına pek birşey bulunmuyor. Şiddetli çarpışmalarda ne aracınıza, ne de çarptığınız objelere pek birşey olmuyor. Bu da EA için kanayan bir yara diyebiliriz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. NFS Heat, PC, PS4 ve Xbox One için 8 Kasım’da raflardaki yerini almış olacak.

Dilerseniz bahse konu oynanış videosuna buradan göz atabilirsiniz