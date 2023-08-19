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'Nefes alamıyorum' Ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı! Son sözü... İş görüşmesi için evden çıkmıştı

19.08.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de iş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve bir gün sonra bulunduğu hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde Sinem'in, 'Nefes alamıyorum' dedikten sonra son sözünün 'Baba' olduğu ve acıdan kıvrandığı görüldü. Aslıhan Sinem'in babası "Kızım ölmedi öldürüldü. Sanıklar dışarıda geziyor. Kızımın son görüntüleri elimizde" dedi. Söz konusu görüntülerin dava dosyasına girdiği öğrenildi.

'Nefes alamıyorum' Ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı! Son sözü... İş görüşmesi için evden çıkmıştı

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz'da, Bornova'da iş görüşmesine gitmek için evden çıktı. Geri dönmeyen Çiçek'e ulaşamayan babası Serdar Çiçek (41), polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit etti. Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Polis, Çiçek'in ölümüne ilişkin B.K.'yi gözaltına aldı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan B.K., sorgusunda kendisinin öldürmediğini söyledi. B.K., ardından 'gasp' suçundan tutuklandı.

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ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Polis, Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiğini tespit etti. Aracın geçtiği noktaları inceleyen ekipler, C.A.'ya ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı. 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan C.A.'ya, konutunu terk etmemek başta olmak üzere yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturmada, gözaltına alınan C.A.'nın kuzeni D.A. da mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

B.K. için istenilen adli tıp raporunda, kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. B.K., 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Ancak B.K., ilerleyen süreçte başka suçtan hüküm giyip cezaevine girdi.

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SANIKLAR YARGILANIYOR

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, şüphelilerden C.A. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, B.K. için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar hakkında, 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Sanıklar, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

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'BABA' DİYE BAĞIRMIŞ

Daha önce bir hafif ticari araca binerken ardından sokakta telaşla koşarken görüntüleri ortaya çıkan Aslıhan Sinem Çiçek'in, hayatını kaybetmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı.

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Görüntüler, dava dosyasına girdi. Aslıhan Sinem Çiçek'in, otoyol kenarındaki yeşil alanda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsünde, Aslıhan Sinem'in, 'Nefes alamıyorum' dedikten sonra son sözünün 'Baba' olduğu ve acıdan kıvrandığı görüldü.

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'ADALET İSTİYORUZ'

Baba Serdar Çiçek, "Kızım ölmedi öldürüldü. Sanıklar dışarıda geziyor. Kızımın son görüntüleri elimizde. Daha önce bir caminin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, panikle koştuğu görülmüştü. Cep telefonuyla kaydedilen son görüntülerinde ise kızım acı çekiyor ve nefes alamıyor. Sonra ambulans geliyor, sedyeye alıyorlar. Sanırım orada ölmüş. En son 'Baba' diyor. Elimizden bir şey gelmedi. Kızım evine gelemedi. Olayda yargılanan 2 kuzen dışarıda. Olay yerinde bulunan sanık da serbest bırakılmıştı şimdi uyuşturucu suçundan tutuklu. Bu kişilerin bir an önce ceza almasını istiyoruz. Adalet istiyoruz" dedi. (DHA)

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İzmir ölüm

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