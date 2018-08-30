Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanı: Yusuf, Atmaca'yı vurdu! (Nefes Nefese 4. son bölüm izle)

Nefes Nefese 4. son bölümü dün akşam Star TV ekranlarında heyecanla izlendi. Son bölümden sonra Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı Nefes Nefese dizisinde Rüya, Almanya'dan Suriye'ye geçmek istersen Hatay'da yıllar sonra eve dönen Yusuf ile yolları kesişiyor. Rüya'nın babası Atmaca ise uluslararası bir kaçakçıdır. Peşinde ise Mit görevlisi Selma Çelik vardır. Nefes Nefese son bölümde Rüya, Baran'ın kendini kaçırmasıyla namlunun ucunda hayati tehlikeyi yaşar. Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanında Yusuf, sonunda Atmaca ile karşılaşır ve onu vurur. Yusuf Atmaca'ya ne yapacak, öldürecek mi? Rüya, Baran'dan nasıl kurtulacak? Nefes Nefese 4. son bölüm izleme bağlantısı haberimizde. İşte Nefes Nefese 5. bölüm fragmanı...

NEFES NEFESE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

NEFES NEFESE 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alacanlar Çiftliği’ndeki herkes büyük bir umutla Şakir Ağa’nın kurtarılmasını beklemektedir. Ancak Yusuf (Şükrü Özyıldız) büyük bir ikilem içindedir. Babasını kurtarabilmek için Rüya’yı (Melisa Şenolsun) Boran’ın (Nik Xhelillah) ellerine teslim etmek zorundadır. Boran ve Yasin hem Rüya’yı hem de zümrüdü ele geçireceklerini düşünürlerken onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Zümrüdü geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Atmaca (Uğur Yücel), Boran ve Yasin’i gözden çıkarır.