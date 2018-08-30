Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanı: Yusuf, Atmaca'yı vurdu! (Nefes Nefese 4. son bölüm izle)

Nefes Nefese 4. son bölümü dün akşam Star TV ekranlarında heyecanla izlendi. Son bölümden sonra Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Uğur Yücel, Şükrü Özyıldız, Melisa Şenolsun’un yer aldığı Nefes Nefese dizisinde Rüya, Almanya'dan Suriye'ye geçmek istersen Hatay'da yıllar sonra eve dönen Yusuf ile yolları kesişiyor. Rüya'nın babası Atmaca ise uluslararası bir kaçakçıdır. Peşinde ise Mit görevlisi Selma Çelik vardır. Nefes Nefese son bölümde Rüya, Baran'ın kendini kaçırmasıyla namlunun ucunda hayati tehlikeyi yaşar. Nefes Nefese 5. yeni bölüm fragmanında Yusuf, sonunda Atmaca ile karşılaşır ve onu vurur. Yusuf Atmaca'ya ne yapacak, öldürecek mi? Rüya, Baran'dan nasıl kurtulacak? Nefes Nefese 4. son bölüm izleme bağlantısı haberimizde. İşte Nefes Nefese 5. bölüm fragmanı...
Alacanlar Çiftliği’ndeki herkes büyük bir umutla Şakir Ağa’nın kurtarılmasını beklemektedir. Ancak Yusuf (Şükrü Özyıldız) büyük bir ikilem içindedir. Babasını kurtarabilmek için Rüya’yı (Melisa Şenolsun) Boran’ın (Nik Xhelillah) ellerine teslim etmek zorundadır. Boran ve Yasin hem Rüya’yı hem de zümrüdü ele geçireceklerini düşünürlerken onları bekleyen kötü sürprizden habersizdirler. Zümrüdü geri almak için her şeyi yapmaya hazır olan Atmaca (Uğur Yücel), Boran ve Yasin’i gözden çıkarır.
Yusuf’un ve Şakir Ağa’nın çiftliğe dönüşü sevinçle karşılanır. Herkes artık hayatlarının normale döneceğini düşünürken gelen bir telefonla her şey alt üst olur. Ailesini daha fazla tehlikeye atmak istemeyen Şakir Ağa, Antakya’dan taşınmaya karar verir. Çiftliktekiler telaşla toplanırken yerinden kıpırdamayan bir kişi vardır. Şakir Ağa’nın eşi Afet...
"Rüya, kızım neredesin?" #ZümrütNerede pic.twitter.com/QT3AHKbuRG— STAR TV (@startv) 29 Ağustos 2018
Alacan ailesi kaçıp gidecek midir? Yoksa kendi topraklarını Atmaca’ya karşı savunmaya devam mı edeceklerdir?
Selma, Atmaca’yı yakalamak için bir plan yapar. Kılık değiştirip zümrüdün kendisinde olduğu haberini tüm Antakya’ya yayar. Bu haber kısa süre içinde Atmaca’ya ulaşır. Selma, Atmaca’yı tuzağına çekip onu tutuklamayı başarabilecek midir?
"Kim ateş etti?" #ZümrütNerede pic.twitter.com/JwXN0yOunw— STAR TV (@startv) 29 Ağustos 2018
Kızına bir türlü ulaşamadığı için gittikçe endişelenen Atmaca, Rüya’nın aslında burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Zümrüdün kaybolmasına sebep olan kızın ölüm emrini verirken aslında namlunun ucunda kendi kızı Rüya vardır.
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