Nefise Karatay'dan yatak pozu! Sosyal medyayı salladı

Mehmet Ali Erbil, bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü Nefise Karatay ile ilgili itirafta bulunmuş, "Nefise ile birlikte çektirdiğimiz o çıplak fotoğraflardan dolayı kendimi suçlu hissediyorum. Çok büyük pişmanlık yaşadım" diyerek büyük ses getirmişti.

"VİCDAN AZABIMDIR"

Ardından Erbil, açıklamalarından pişman olarak, “O boşboğazlık oldu. Böyle bir açıklamaya gerek yoktu. Benim içimde yıllardır bir vicdan azabıdır. Yaptığım bir yanlıştı. Evli barklı çocuklu keşke hatırlatmasaydık. demişti.

Şimdilerde mutlu bir evliliği ve 5 yaşında bir kızı olan Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



Son olarak tatilde, yatakta çekilen bir fotoğrafını paylaşan ünlü isim, güzelliği ile kendine hayran bıraktı.



