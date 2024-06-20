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Nefise Survivor Yunanistan'dan Fanis'e aşkını ilan etmişti! Başka bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.06.2024 13:17
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Survivor All Star'da Nefise'nin Yunan takımında yer alan Fanis'e olan aşkını ilan etmesi uzun süre gündemdeydi. All Star'ın bitmesine rağmen Yunan takımında yarışma devam ediyor. Nefise, Fanis'in başka bir yarışmacıyla aşk yaşadığını öğrendi. Fanis'in başka bir yarışmacı ile samimi görüntüleri ortaya çıktı.

Nefise Survivor Yunanistan'dan Fanis'e aşkını ilan etmişti! Başka bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı! Samimi görüntüleri sosyal medyayı salladı

Aylardır büyük bir heyecanla takip ettiğimiz Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde yolun sonuna gelindi. Ogeday'ın şampiyon olduğu final gecesiyle beraber Survivor 2024 yarışı son buldu.

Türk ve Yunan takımlarının beraber yarışmaları sebebi ile All Star bitmesine rağmen Türk yarışmacıların Yunan takımındaki görüntüleri hâlâ servis ediliyor.

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GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Bu görüntülerde beklenmedik bir gelişme yaşandı. All Star'da olduğu sürece Fanis'e aşkını ilan eden Nefise, Fanis'in başka bir yarışmacıyla aşk yaşadığı öğrendi.

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O GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Fanis'in Nefise'ye "Hayatımda kimse yok" demesine rağmen Xrysa Xatzigeorgiou ile samimi görüntüleri sosyal medyayı salladı. Nefise bu görüntüler sonrası "Eyvallah" yazan bir paylaşım yaptı ve sosyal medya hesaplarından Fanis'i takip etmeyi bıraktı.

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Sosyal medyada ise; 'Erkeklerin hepsi aynı', 'Erkolar kapatılsın' gibi yorumlar yapıldı.

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