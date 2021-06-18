Nehir Erdoğan’ın sevgilisi Renan Kaleli kimdir?

Magazinlerden kaçarak iki senedir aşk yaşayan Renan Kaleli ve Nehir Erdoğan, bu yaz ilk defa Bodrum’da görüntülendi. Beraber görüntülenmemek için havuz başında birbirlerinden ayrı duran çift, daha sonra kameralara yakalandı. Havuz başında bir arkadaşının yanına giden Nehir Erdoğan, arkadaşıyla şakalaşırken ayağını burktu. Vatandaşlar tarafından merak edilen Renan Kaleli kimdir?

RENAN KALELİ KİMDİR?

Renan Kaleli, ressamdır ve aynı zamanda oyunculuk da yapmaktadır. Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika'da bulunduğu dönemde Prof. Bressler'in atölyesinde grafik-desen tipi çalışmalarla başlamıştır.

Ardından bu çalışmaları kâğıt ve karton üstüne suluboya, çini mürekkebi ve kolâjlarla devam ederken ana imgelerini ağaçlar ve imgeler olarak şekillendirmiştir.

Devamında tuval üzerine akrilik ve yağlıboya kullanan ressam manzara ve hayvan figürleriyle unsur dünyasını genişletti.

Oyunculuk da yapan ünlü ressam Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında Hatice Aslan ile evlilik yaşamıştır.

Renan Kaleli, iki yıldır oyuncu Nehir Erdoğan ile aşk yaşamaktadır.



